Juan Soriano-Dani Barrio, una alternancia fructífera

Es una moda creciente entre los entrenadores alternar a porteros bajo la meta. No ya con la clásicas fórmula de uno para la Liga y otro para la Copa, sino intercalando titularidades en la competición de la regularidad. Sergio Pellicer ha llevado esta alternancia en el Málaga hasta un punto cercano al equilibrio, pero no ha sido el único técnico de la categoría que ha optado pora esta variante que hasta no hace mucho se veía como un anatema.

Pese a la derrota ante el Fuenlabrada, Dani Barrio completó quizá uno de sus mejores partidos desdeque vista la blanquiazul. Salvó dos manos a manos clarísimos, especialmente uno ante el extramotivado Álex Mula. Sólo Nteka pudo batirle y fue desde el punto de penalti. También ha tenido buenas actuaciones Juan Soriano las últimas veces que Pellicer le colocó en el once. La cohabitación no es fácil en un puesto con características tan especiales, pero los dos han estado activos.

Juan Soriano ha jugado 17 partidos oficiales, con 16 goles recibidos y 7 metas en blanco, mientras que Dani Barrio ha intervenido en 23, con 26 goles recibidos y nueve metas en blanco. Hay que especificar que en el partido ante el Oviedo de Copa en La Rosaleda Barrio sustituyó a Juan Soriano por lesión del sevillano.

Quedan seis partidos por delante y habrá que ver si Pellicer acaba con la misma fórmula que empezó. Dani Barrio tiene más partidos porque acumula los del arranque, ya que Soriano se incorporó más tarde cuando llegó desde el Sevilla cedido. Barrio tiene un año más de contrato con el Málaga, mientras que Soriano debe regresar a Nervión. El de Benacazón tiene un año más de vínculo con el actual cuarto clasificado de LaLiga Santander. La fórmula que eligió Pellicer generó dudas en un principio, pero lo cierto es que Soriano y Barrio han ido solidificando su rendimiento y el equipo ha contado con dos metas a buen nivel.