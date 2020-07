Juande ficha por Best of You, la agencia que controla el Marbella

Una de las noticias más agradables en la reanudación de la temporada en el Málaga fue la consolidación de Juande Rivas. Muy cómodo con los tres centrales por los que optó Pellicer, el cordobés dio una gran sensación de aplomo y seguridad, como si llevara decenas de partido en la categoría y no diera sus primeros pasos. Jugó siete partidos consecutivos, desde la jornada 35 a la 41, en los que el Málaga sólo recibió dos goles. Previamente, había jugado ante la Ponferradina y el Elche antes de la suspensión.

La cantera ha dado un paso al frente en esta situación de crisis y Juande es un buen exponente. Desde cadete en Málaga, con más de seis años de experiencias en la capital a sus 21, el plan del club es que sea ya jugador del primer equipo la próxima temporada aunque siga teniendo ficha del filial. En estas, una curiosa circunstancia. Juande Rivas ha cambiado de agencia de representación y ha firmado con Best of You, a la sazón la empresa que dirige el Marbella. Lleva los asuntos de jugadores como Casemiro y Odriozola (Real Madrid), Canales (Betis) y el propio Granero, que fichó por el club marbellí en el mercado invernal. También algunas promesas como Gelabert (Real Madrid), Puado (Zaragoza) y Andrés Martín (Rayo Vallecano). A ese grupo se incorpora el malaguista.

Días atrás, el director deportivo, Manolo Gaspar se refería a la situación del canterano, que tiene contrato hasta 2021, ampliable si juega una serie de partidos. Dijo que "sabe dónde está" y que "tiene la cabeza bien amueblada". "Se puso la camiseta y se echó el equipo a su espalda. Está bien valorado en el club y espero que se queda mucho tiempo aquí".

🔒 ¡¡Cierren filas!!Juande Rivas, una de las grandes joyas del Málaga, se une a #BestOfYou.👕 @MalagaCF🏃‍♂️ Defensa central ⏳ 2️⃣1️⃣ años📏 1️⃣.8️⃣7️⃣ metros ⚖ 8️⃣0️⃣ kilos.💡 Virtudes: central diestro con gran salida de ⚽️ y posicionamiento táctico. 👏 ¡¡ A por ello, Juande !! pic.twitter.com/Rsx5Iqlnrx — 🄱🄴🅂🅃 🄾🄵 🅈🄾🅄 (@bestofyou) July 30, 2020

En la misma línea, Pellicer le piropeaba tras una de sus últimas actuaciones. "Juande nunca falla, es un reloj suizo. Lo conocemos de hace mucho tiempo. Es un jugador muy regular. Juande no nos sorprende porque sabemos cómo trabaja, que tiene la cabeza bien amueblada. Voy con ventaja en ese aspecto porque a Juande lo tuve en juveniles. Sé que es un chico muy centrado. Estamos contentos de su rendimiento", decía el técnico sobre una de las caras refrescantes del Málaga, que debe ser importante la próxima temporada.