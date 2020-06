Juande: "Me sentí bastante cómodo"

Juande fue una de las grandes sorpresas en el once ante el Lugo. El canterano del Málaga contó sus sensaciones para los medios del club: “Me sentí bastante cómodo. Los compañeros me dieron mucho ánimo y mucha confianza, también el cuerpo técnico hizo lo mismo. A la hora de jugar lo haces de una forma más segura porque sabes que te están apoyando en todo. “La verdad es que era un partido complicado. Yo soy una persona tranquila, me tomo las cosas con tranquilidad y serenidad y siempre intento darlo todo para cuando acabe estar contento conmigo mismo”.

Ahora espera poder seguir teniendo minutos. Desde luego, ganas no le faltan: “Siempre voy a estar a disposición de lo que él (Pellicer) quiera y siempre, en los entrenamientos y partidos, voy a darlo todo y voy a estar preparado para lo que haga falta. Voy a aprovechar todas las oportunidades que me dé, disfrutando”.

Este domingo el equipo tiene que recibir al Girona, uno de los cocos de la categoría. Juande no se asusta: “Con muchas ganas y mucha ilusión. Para nosotros todos los partidos son una final y siempre vamos a darlo todo para conseguir los tres puntos. Vamos a pelear hasta el final por el objetivo”.