Juanfran estalla: "No es penalti, es falta a mí; un respeto, somos el Málaga CF"

Juanfran Moreno estalló en las cámaras de LaLiga tras el partido ante el Tenerife. El lateral del Málaga fue el protagonista de la jugada que decidió el partido. El lateral fue víctima de una falta que fue convertida en penalti por el colegiado, Caparrós Hernández. Increíblemente, el VAR no corrigió lo que se había decretado.

"No es penalti, es falta a mí, ¿para qué queremos el VAR? no se puede pitar eso. ¿Para qué queremos el VAR? Es falta a mí, si estoy por delante... ¿Cómo voy a hacer penalti? Por favor, lo acabo de ver en la tele. Hay un VAR. No puede ser, esto es la Liga española, de las mejores ligas del mundo. ¿Cómo puede ser eso?", decía un enervado jugador malaguista, que era cuestionado por lo que le dijo Caparrós Hernández: "Penalti confirmado. Lo habéis visto todos, repetido. ¿Cómo puede pitar penalti? Nos deja con 10, con cuatro faltas y dos amarillas. Y ese penalti... Por favor, un respeto, esto es la Liga española. En directo no me lo creía. Pero dije, igual estoy equivocado. Pero lo acabo de ver. Estoy por delante...".

"Por supuesto, me he tirado al suelo tranquilo. Cuando ha pitado penalti he pensado que lo va a quitar, seguro. Penalti confirmado, me dice, si a los 15 segundos lo ha dicho, no ha dado tiempo. Hay mucho trabajo, mucha gente detrás. Somos el Málaga Club de Fútbol. Hay que tener un respeto a lo que es este escudo, a lo que representa. Es una temporada difícil, estamos arrancando. Lo que nos hace falta es que no nos quiten, no que nos den. Y eso no puede pasar, lo siento, pero no, que nos quiten. No se puede pitar. De esto depende mucha gente, es una pena, me gustaría que los árbitros salgan a hablar esta semana y expliquen por qué pitan ese penalti. Los árbitros deben explicarlo. Todos nos equivocamos, los jugadores los primeros, pero con VAR mínimo tienes que ir a verlo", seguía encendido Juanfran.

"Duele perder, porque vamos mal, pero se trabaja mucho y bien, estábamos muy bien en el partido, empatamos y nos quedamos con 10. Estábamos cómodos y al final te vas derrotado. Si te ganan por algo justo...", decía ya más analíticamente el malaguista: "No estoy equivocado, es una de las cosas más sorprendentes que me han pasado en 15 años como profesional. Y en la era VAR, más: "Mínimo tienes que ir a verlo, no sé por qué no ha ido. Puedes interpretar, pero estoy por delante del balón. Tenemos que mejorar, no hay que buscar la excusa del penalti. Tenemos el siguiente partido en casa importantísmo para cambiar esta dinámica y a seguir trabajando. No quiero que se vea como una excusa, pero esto no puede pasar hoy en día en España, creo que no se puede".