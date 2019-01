Juankar explica su recuperación

El Málaga compartió un pequeño vídeo acerca de la recuperación de Juankar, lesionado de larga duración y que lleva ya un largo calvario. Pero el futbolista madrileño lo afronta con optimismo y explica tranquilamente cómo está siendo su actual rutina.

"Está bastante bien, el año pasado en la operación perdí bastante más y este año, no se puede comparar con la otra, pero está bien. La tenía como una bola, parecía un melón", comenzaba Juankar analizando su rodilla afectada.

"Llevo dos meses y supuestamente el mínimo son seis, pero va bastante bien. Que esté así me ayuda a mí a coger confianza y tener buenas sensaciones. La cicatriz está mucho mejor desde la última vez", dijo el extremo.

Sobre su plan de trabajo, matiza: "Se hace un poquito de todo, de fuerza, isquios, gemelos, glúteos... Prisa para correr no tengo, porque yo en un semana que esté corriendo con Manu (Gestoso, el recuperador del Málaga) voy a coger la forma. Me preocupa más el tema de fortalecer todo. Y tocar balón espero que no se me haya olvidado, porque ya es lo que me faltaba. Lo más importante es coger la musculatura".

Juankar asume su realidad y eso le ayuda a no decaer: "Estar trabajando aquí todo el día solo, con Manu... lo que gusta es estar en el césped, tocando balón, con el equipo, pudiendo competir, pero es lo que hay. Tampoco me lo tomo mal porque soy positivo. Son cosas que pasan y espero que esto sirva para estar al 100 por 100, que para eso me operé".