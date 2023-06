Juanma López 'Juanmita' no renovará con el Málaga

Juanma López (Málaga, 2002), conocido también como Juanmita, abandonará el Málaga este próximo 30 de junio una vez que finalice su contrato para comenzar una nueva etapa después de no haber llegado a un entendimiento con el club de Martiricos. El futbolista ha sido uno de los hombres más destacados del Atlético Malagueño en esta última temporada, especialmente en la fase final del campeonato en el Grupo 9 de Tercera RFEF y en los posteriores play off de ascenso.

El Málaga intentó renovar al futbolista muy a la baja, algo que será la tónica con otros jugadores. Tampoco se intentó compensar con algún incentivo deportivo puesto que el futbolista no entraba en los planes para hacer la pretemporada con el primer equipo y así se lo hicieron saber. La apuesta de la entidad apunta a otros chicos de La Academia, así que el hábil extremo tendrá que elegir entre alguna de las opciones que maneja.

Deportivo Alavés es el club que mejor situado está pero tiene alternativas para otras canteras como Levante, Granada y algunos conjuntos de la Primera RFEF como Mérida y Murcia.

El malagueño, otro de los talentos que también pasó por el San Félix, jugó completos los cuatro partidos del play off de ascenso a Segunda RFEF contra el Real Jaén (incluyendo la prórroga) y el FC El Palo. Anotó dos goles, ambos ante el Jaén. El 1-0 en la ida y el definitivo 1-2 en la vuelta en La Victoria.

Funes seguirá y Duda depende de Loren

Kike Pérez, director general del Málaga habló recientemente del entrenador del filial, Juanfran Funes, que tiene contrato en vigor: "Loren me ha dicho que se reunió con él y me comentó que bien, que sigue. En la reestructuración de la cantera estamos con Loren esta semana hablando. Él acaba de llegar, está viendo lo que hay. Tampoco puedes tocar algo que en tu día a día no te va a afectar. Tienes que estar alineado. Loren va a decidir si Duda va a seguir. No puedes imponerte. Loren tiene tanto trabajo... Tenemos una reunión a las 9:00 este martes y con el orden del día para tomar esa decisión final".