Juanmi repite con el Betis el Malagazo de 2015 en el Camp Nou

El coíno Juanmi Jiménez sigue en un estado de forma colosal. Al hattrick de la semana pasada ante el Levante unió el gol del triunfo del Betis en el Camp Nou (0-1) tras definir de manera magistral ante Ter Stegen una contra vertiginosa del equipo de Manuel Pellegrini conducida por Canales y con pase de Tello.

Juanmi ya tuvo esa sensación vestido con la camiseta del equipo de su tierra, aquel 0-1 de febrero de 2015 en el que un equipo con seis canteranos en el campo (él, Castillejo, Samu García, Darder, Recio y Juanpi) y con Javi Gracia al frente endosó la última derrota de la temporada al Barça de Luis Enrique que conquistó el triplete. Era, de hecho, según datos de Pedro Martín, la última derrota en Liga del Barça en el Camp Nou sin haber marcado algunos goles.

Aquel Malagazo lo pudo revivir casi siete años después, ya en su madurez como futbolista. Ha marcado 11 goles, nueve en Liga y dos en Europa League. Se le reclama para la selección en Sevilla y podría volver siete años después de su debut si sigue en esta línea en marzo, próxima lista de Luis Enrique. Había marcado otro gol minutos antes anulado por fuera de juego justísimo. En siete partidos en el Camp Nou como profesional, Juanmi ha metido cuatro goles. Marcó dos con la Real Sociedad, uno en Liga y otro en Copa, además del con el Málaga y el Betis. Igualmente, le marcó otro en Anoeta con el equipo txuri urdin.

"Muy contento por esta victoria, sabíamos que eran tres puntos importantes. Hasta que el árbitro no decide y da el gol no estás tranquilo, pero muy contento. Sabíamos que nos iba a tocar un rival fuerte, que tiene la pelota, nos hemos ceñido a nuestro juego, la posesión se ha ido equilibrando, hemos tenido más puntería y es la clave", decía Juanmi tras el partido en Movistar, al tiempo que respondía a lo que decía Jordi Alba de que veía al Betis como un rival directo por estar en Champions: "Que los rivales nos vean así está bien, pero es ganar tres puntos por semana, no más. Canales lo hace bien, con esa pausa se crean los huecos, Cristian decide después bien también el pase y yo defino. No he cambiado nada, sigo trabajando. Lo importante es tener continuidad y confianza y ahora todo fluye".