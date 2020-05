Julen Jon, el Guerrero que se formó también en el Málaga

En julio de 2011 el Málaga anunciaba a bombo y platillo la incorporación de Julen Guerrero como director de la parte de tecnificación de su cantera. «Me entusiasma y se ve que hay seriedad. Estuve 26 años en la mejor cantera de España, que es la del Athletic e intentaré transmitir ahora los valores y conocimientos que he adquirido todos estos años», decía por entonces, recién estrenado su cargo. El internacional con España duró en torno a una temporada hasta que el suflé malaguista empezó a bajar, pero siguió viviendo en Marbella y su hijo Julen Jon formaba parte de La Academia malaguista.

Durante seis años en ella, el vástago del que fuese jugador señero del Athletic de Bilbao destacó en la cantera blanquiazul y hace un par de temporadas se marchó al Real Madrid que le seguía los pasos desde hacía tiempo. Julen Jon Guerrero (Bilbao, 2004) es un habilidoso centrocampista zurdo y ahora está a las órdenes de su padre en las categorías inferiores de la Selección.

Julen Guerrero cogió el cargo de seleccionador Sub 16 en verano del 2018 y en una entrevista a As, Onda Cero y Marca habla de su hijo que arrancó en el fútbol como malaguista: "Para mí tiene unas condiciones extraordinarias. Desde pequeño, desde que empezó con cuatro años ha destacado en todas las categorías. Tiene unas condiciones ofensivas muy fuertes, en la participación, llegada, gol… En hacer jugar al equipo. Son condiciones muy buenas. Y esa forma de saber participar y a su vez saber estar en la zona de remate… Es algo que no es fácil y él lo tiene. Su progresión está siendo muy buena. Pero lo que siempre le digo: tiene que ser mejor cada día. Es lo que toca, formarse. Tiene que ver el futuro con optimismo pero sabiendo que es duro llegar".

Julen Guerrero siempre jugó en el Athletic de Bilbao y en más de una ocasión no aceptó las propuestas de fichaje del Real Madrid o el Barcelona. Ahora, los merengues planifican el crecimiento de Julen Jon, uno de los jugadores con más proyección de su categoría. Para el progenitor sería bonito que pudiese llegar a la élite futbolística: "Ojalá. Ayudaremos a que sea así. Yo con ilusión de ayudarle y de que sea feliz jugando. Las condiciones las tiene. Está trabajando duro, con ambición y ojalá que pueda llegar arriba".