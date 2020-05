José María García sobre Al-Thani: "Nadie viene a ayudar, todos vienen a lucrarse"

José María García es un clásico del periodismo deportivo español y una de sus figuras más relevantes. Está pasando la cuarentena en Marbella. García fue compañero del fallecido Paco Cañete en múltiples medios de comunicación y repasó en Cope Málaga su relación con él: "La situación no es propicia para la bondad, llevamos dos meses confinados, yo llevo dos meses en Marbella. Hemos perdido todos muchos amigos y conocidos y éste último ha sido, para los que le amábamos y respetábamos, tremendamente duro. Aunque su situación no era buena"

"Paco era un periodista. Esto para la inmensa mayoría quizá no diga demasiado, pero dice muchísimo. Hoy está desapareciendo el periodista, no existe el periodismo de investigación y denuncia, hemos pasado al propagandismo. Paco, con sus virtudes y defectos, era peculiar en muchas cosas, era un periodista. Era del Málaga, el periodista no debe de ser de ningún equipo, era una licencia que se le podía respetar porque cuando tenía que ser ácido con el Málaga lo era muy a su pesar. eso denotaba su independencia, su libertad y su pluralidad. Además de ser un buen tipo era de una lealtad suprema. Decía que estaba licenciado en García", expresó el periodista.

Pero el director de Súper-García también fue cuestionado por la situación actual del fútbol: ""Me parece que es una auténtica atrocidad que vuelva el fútbol. Es un sinsentido. Es una necedad tremenda y es única y exclusivamente la victoria de los que anteponen el dinero a cualquier otra cosa", indicó García que añadió: "El contagio puede llegar en cualquier momento, pero ver fotografías desinfectando un balón de cuatro test para los futbolistas y que esas gentes como médicos, enfermeras, auxiliares, que se han jugado su vida por auxiliar a los demás y se les niega un simple test es para decir que estamos en la España de unos todo y otros nada. No ha habido absolutamente nada que se asemeje a esto, esperemos que no se repita".

El comunicador está al tanto de la vida del Málaga: "Sigo la historia del Málaga y primero, me anticipé, desgraciadamente, con la figura de Al-Thani. Nadie viene a ayudar, todos vienen a lucrarse. Una auténtica desgracia para el Málaga. Las cosas no se pueden hacer peor ni con mayor desgana, con menor conocimiento de causa. Pero es un club histórico y esperemos que pueda levantar cabeza. Quiero mucho al Málaga desde hace muchísimos años. Sigo teniendo en el Málaga un amigo: Torrontegui al que espero que ningún desaprensivo pueda cortar los cables de la eficacia"

"Son las sociedades anónimas. Cuando llega un tipo como Al-Thani a los sitios, hay que decir: si solo llegas por el dinero debes rodearte de un equipo, no sabes, te rodeas. Pero el capricho, la desgana, el desconocimiento....no lo entiendo. Los que pedimos en su momento las sociedades anónimas nos encontramos con una tremenda sorpresa: eran para controlar el fútbol no para engrandecerlo", concluyó José María García.