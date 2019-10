El Cádiz CF realizó el martes el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal para empezar a preparar el encuentro contra el Málaga, que se disputa el próximo sábado en La Rosaleda. La buena noticia de la sesión fue la incorporación al grupo de José Manuel Jurado, quien parece dejar atrás sus problemas físicos y trabajó con sus compañeros. El sanluqueño lució un vendaje en su rodilla izquierdo. El centrocampista ofensivo golpeó el balón con normalidad y fue uno más.

Jurado aún no podido debutar de manera oficial como jugador del Cádiz CF, equipo al que se unió en verano tras dar por concluida su estancia en el fútbol chino.

Jurado se convirtió en el fichaje bomba del Cádiz CF y ahora trabaja para poder ganarse un puesto en el equipo. Después de haberse perdido buena parte de la pretemporada y las diez jornadas iniciales del campeonato, el gaditano necesita tomar el ritmo adecuado para poder adentrarse en la dinámica de la competición. Salvo sorpresa, no estará disponible para la visita a La Rosaleda.

El conjunto amarillo no ha notado la ausencia del jugador que en principio está llamado a marcar diferencias. El Cádiz CF ocupa el liderato con siete puntos de renta sobre el segundo y el tercero. La entrada de Jurado puede añadir un plus de calidad, aunque el sistema no cambiará.

Jurado no llegará al duelo de la undécima jornada, para el que tampoco estarán disponibles Akapo y Rhyner. El resto de la plantilla está apta para jugar a la espera del desarrollo de la semana.