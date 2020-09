Kameni: "Juego gratis para el Málaga, ellos lo saben"

Carlos Kameni está por Málaga después de su experiencia en Turquía, que no acabó de manera positiva. Está ejercitándose en la provincia esperando una oferta que le seduzca. Aunque, a tenor de sus palabras, lo que espera es que el Málaga se acuerde de él. Así lo confirmó en una entrevista en el programa Minuto 91 de 7TV, donde el camerunés acudió. Tras quedar libre con el Fenerbahce, no jugó la temporada pasada.

"Estoy dispuesto a volver, la relación Kameni-Málaga va a más lejos de lo económico, amo este club y lo saben. El año pasado le dije que estaba dispuesto a jugar gratis para ayudar. Si Manolo, que lleva al asunto, vr que Kameni puede aportar un plus, encantado. Si ve que otro portero mejor, lo entenderé, decepcionado, porque lo principal es el bien del club. Estoy dispuesto, si piensan en Kameni, siempre será un placer vestir los colores del club. Siempre he tenido dentro devolver al club lo que me dio", decía el meta africano, que ya no tiene la cortapisa de su anterior sueldo con el Fenerbahce que le hacía imposible rebajárselo para jugar en Málaga por la normativa del límite salarial y sus condicionantes: "Por dinero no hay excusa, ni el límite salarial, el año pasado no estaba claro por mi ficha anterior. Ya lo dicho, gratis jugaría por el Málaga,el Málaga me ha dado tanto que el dinero que pueda recibir serviría para mucho para otra cosa, ellos lo saben. He vuelto a ofrecerme, espero entrar en los ojos. Tengo ofertas de fuera, pero no quiero irme. He crecido en España y quiero acabar aquí. Me han llamado de Sudamérica para jugar la Copa Libertadores. Si me voy dejaría a la familia aquí. Pasando el 5 de octubre, soy jugador libre y puedo fichar, pero siempre es mejor entrar antes de la dinámica. Tengo 36 años, para un portero soy joven. Veo al del Cádiz, Cifuentes, que debutó con 41 años en Primera y me alegro mucho.. Diego López, del Espanyol, Pepe Reina... Vemos a Soldado o Negredo metiendo goles, no juegan por la edad. Quien me ve trabajar cada día me dice que parezco un chaval. No me ven entrenar cada día si miran mi edad". El ofrecimiento de Kameni de jugar gratis no podría ser realidad, tendría que cobrar el mínimo, como estipula el convenio colectivo, en torno a los 80.000 euros. Pero sobre la mesa está.

"Estoy en el gimnasio por la mañana y algunas tardes voy a Coín y Cártama, con Ernesto, entrenador de porteros del Marbella, con Fran Rico y otro chaval de la cantera del Málaga. Ni pienso en mi retirada, estoy trabajando muy duro y estoy muy en forma", dice Kameni, que lamenta la situación del club con el ERE: "Es de locos, no merece vivir esta situación. Es un club de Primera, de calidad, no con este follón. Yo espero que se podrá solucionar y volveremos a ver un Málaga donde se merece. Es una pena para todos los que perdieron su trabajo, como Torron o Miguel Zamabrana, gente que dedica 18 o 20 horas al día a este club. Se merecían un homenaje. La verdad es que es lamentable que viva la situación. Dónde va a llegar y cómo se va a solucionar no lo sé. Siempre pienso que se puede encontrar una vía positiva para todos, aunque sea algo difícil viendo la situación del club. Es una lástima vivir esto".

En el programa estuvo también Íñigo Arteaga, que fuera preparador de porteros en la época de Javi Gracia, con el que está ahora en su proyecto en Valencia. Explicó, de hecho, por qué no se cerró el fichaje de Cristian Rivero por el Málaga. "Parecía que estaba casi hecha, estaba cerrada, pero por circunstancias deportivas de nuestro portero Cillessen, se tuvo que parar, no podíamos quedarnos con sólo un portero. Yo sí ficharía a Carlos para el Málaga. Teniéndolo cerca apostaría. Carlos necesita un reto deportivo más que económico. Tiene el reto de competir, intentar jugar y ganar tras su etapa en Turquía", decía Arteaga.

Los dos hijos de Kameni han regresado a las categorías inferiores del Málaga, donde ya había jugado. "El mayor empieza a entrenar con el Málaga. Durante el confinamiento por la mañana trabajaba corriendo en la cinta y por la tarde entrenando con los niños en el jardín. Uno juega en el juvenil y otro en el cadete del Málaga. Fue elección natural, fueron jugadores de campo. Ojalá llegue alguno, lo importante es la cabeza en su sitio", decía sobre sus vástagos.

Habló de otros temas Kameni:

Ser portero

"La portería es un grupo dentro de un grupo. Desde Rusia e Inglaterra siempre guardamos el contacto con Íñigo. Le tengo cariño y aprecio. Me ha aportado mucho, en el plano deportivo y humano. Recuerdo una anécdota, preparando un partido con el Levante. Me había insistido en cómo teníamos que sacar el balón contra Barral. Soy un cabrón y cambié lo que decidimos. Y salió mal. Lo primero que hago al llegar al vestuario fue decirle a Íñigo la he cagado y es culpa mía. Hay cosas que no se ven en un campo que sólo sentimos. Sólo una mirada y nos sentimos. Forma parte de la química".

Memo Ochoa

"Nunca tuve un rifirrafe con Memo, ni una palabra mala, al final todo era el ruido de lo de fuera, pero dentro era fácil".

Pellegrini

"Pellegrini es una figura de padre, con mucha responsabilidad, te transmite una tranquilidad y un respeto mutuo que hacía que comprendieras que te sacara del equipo".

Afición

"Me adelanté en el saque de banda de Jesús y marcó Griezmann. Se me quedaron los brazos atrás y le dejé el balón solo sin portero. Nunca lo había vivido y me marcó. No dudaba del amor del cariño de la gente, pero ese día se demostró. Estaba bien el equipo, máxima tensión ante un Atleti muy agresivo. El mister nos decía que debíamos empatarle ahí al menos. Llegó el gol y se me pasó todo por mi cabeza, desarmaba al equipo. Llegó Mateu, el árbitro, y me dijo que no me viniera abajo y la afición me gritaba como si viniera de parar un penalti, me dio fuerzas para toda la vida. Tenemos una afición 10, la afición te levanta y tienes gasolina para 120 minutos, quieres dejar todo en el campo por esta gente. No sólo es cantar, es apoyar también".

Camacho

"Un crack, dentro y fuera. En el vestuario se notaba su presencia. Un tío muy amable. Recibí la noticia en el coche oyendo la radio y casi lloraba, intenté explicarle a los niños lo que pasaba con la mierda de las lesiones. Hay que rezar y que la suerte esté con nosotros. Son las lesiones las que marcan el camino. Estamos hablando de un chico trabajador que se cuida mucho y una lesión le hace colgar las botas".

Castellón

"Cuando no se gana no hay que perder. Venían una derrota y había que parar la hemorragia. Volvieron con tres puntos importantes. Sufrieron en la segunda parte, pero supieron sufrir. Dentro hay algo que Pelli está cuajando. En un equipo tiene que haber una mezcla de juventud y experiencia. Los veteranos ayudan a los jóvenes. No sólo vivir el día a día, sino también la competición. Saber cuándo aguantar, cuándo soltar. Esa mezcla permite a un equipo crecer".

Marbella

"Depende, no menosprecio la categoría, la Segunda B, hemos dejado de lado el tema económico, me veo aún para jugar en Primera o Segunda. Sé que en el Marbella se está trabajando muy bien, no sólo porque hay dinero, se hacen las cosas bien".