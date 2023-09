Víctor Sánchez del Amo, fulminado en Cartagena

Poco ha durado la aventura de Víctor Sánchez del Amo en el Cartagena. El ex técnico del Málaga afrontaba su primera experiencia como entrenador después de su turbulenta salida del club de Martiricos en enero de 2020, con la extorsión y la destitución tras la filtración aquel vídeo. Acabó ganando en los tribunales la indemnización al Málaga. Desde entonces había sido comentarista en medios de comunicación y seguido la actutalidad, pero no había bajado al banquillo. Y la experiencia no ha sido nada buena.

"El FC Cartagena SAD ha tomado la decisión de resolver el contrato de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del primer equipo, así como el del resto de su equipo de trabajo formado por Giannis Kontoes y Koke Contreras. El FC Cartagena quiere agradecer a Víctor y al cuerpo técnico su máxima entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro personal y profesional", comunicaba este sábado la entidad departamental después de que el viernes llegara una nueva derrota para los albinegros.

Tras caer por 1-2 ante el Eibar en Cartagonova el botín de puntos era de sólo tres de 21 posibles después de haber ganado un encuentro y haber perdido seis. Un comienzo horrendo para un equipo que la temporada pasada coqueteó con los puestos de play off de ascenso a Primera y que tenía el objetivo de tener una temporada tranquila. Pero la mala puesta en escena se ha llevado por delante a Víctor Sánchez del Amo, que en su periplo por Cartagena fue acompañado de otro ex malaguista como Koke Contreras como preparador de portero y que también reclutó para el proyecto a Luis Muñoz y Jony Rodríguez, dos ex jugadores del equipo blanquiazul. Bajan turbias las aguas en tierras cartageneras.