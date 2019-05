Keidi Bare ya apunta al Albacete-Málaga

El Málaga se puso manos a la obra para comenzar a preparar el encuentro que el próximo domingo jugará contra el Albacete en el Carlos Belmonte (20:00 horas). Y no quiso perderse ni un minuto de entrenamiento Keidi Bare. El futbolista albanés estuvo toda la semana pasada realizando labores de prevención aprovechando que sería baja por sanción ante el Zaragoza. Pero ya ha regresado al máximo y apunta al Alba, donde presumiblemente regresará al once titular a no ser que ocurra algo fuera de guion durante esta semana.

Hubo más notas positivas en la vuelta al trabajo blanquiazul. Se asoman ya al césped dos de los ocupantes de la enfermería malacitana. Tanto Erik Morán como Seleznov estuvieron en el césped. Eso sí, al margen del grupo y haciendo labores de recuperación con el especialista Manu Gestoso. Juankar se quedó en el gimnasio, aunque el club apunta a que es por mera prevención.

Un pequeño avance en las lesiones de dos hombres que llevan tiempo ocultos en el gimnasio y con dolencias que el club no ha tenido a bien dejar claro en qué consisten. De cualquier manera, ya es un logro que no se mantengan en el gimnasio. Otro de los lesionados, Brezancic, estuvo presenciando la sesión pero vestido de calle.

El gran ausente del entrenamiento fue Iván Alejo. El futbolista se quedó en su domicilio a causa de una gastroenteritis, según informó el Málaga. Se espera que sea algo pasajero y poco importante, como le pasó la semana anterior a Ontiveros.