Keidi Bare regresó esta semana después de anotar su primer gol con la selección de Albania. A días del crucial partido ante el Deportivo, el centrocampista pasó este jueves por los micrófonos de Ser Deportivos Málaga y dio a conocer sus sensaciones sobre la situación del Málaga. Muestra gratitud por la apuesta del club por él y se reconoce como uno de los principales activos, por lo que pone su futuro en manos de las necesidades que se presenten en el mercado de enero.

"Tengo dos años más de contrato. Hasta ahora estoy al cien por cien pensando en el Málaga. Si hay ofertas, eso lo sabrá el club. Yo me centro en hacer las cosas bien y sacar al equipo de esta situación. Si te digo la verdad, yo no quiero irme de aquí, pero si el club lo necesita y me dicen que tengo que sacrificarme e irme a otro equipo, no hay nada que hacer aunque no quiera", confiesa el albanés, que añade resignado: "Estoy en Málaga como en casa, me tratan muy bien. Pero si deciden que me tengo que ir no tendría nada que hacer".

Insiste en mostrarse agradecido al Málaga por la apuesta hecha después de salir del Atlético de Madrid. Llegó el verano de la temporada pasada para el filial, con el que disputó algunos partidos en Segunda B, y ha acabado siendo fundamental en el primer equipo: "Doy las gracias al Málaga y a su afición porque este club me ha dado todo, hasta he llegado a la selección absoluta".

Dentro de la crisis institucional que azota al club, marcada por lo económico, Keidi asegura que no se siente incómodo y muestra su compromiso de una manera bastante cruda. Incluso si en algún momento se dan impagos: "Si llega el momento de no cobrar, que no lo creo, pues bienvenido. Hay que comer, pero llevo desde pequeño jugando al fútbol y me gusta la profesión. Si no cobro un mes, qué vamos a hacer. Engañado no me siento, para nada".

En su entrevista, Keidi Bare continuó tocando otros temas:

Situación deportiva y partido en Riazor

"Esto no es como empieza, sino como acaba. Es un partido muy complicado, pero vamos a ganar, a traernos los tres puntos. Es una mala racha, todos los equipos la tendrán y a nosotros nos ha tocado ahora. Estoy seguro de que vamos a ir hacia arriba. Estamos haciendo las cosas bien, pero nos falta ganar. Creo que la situación institucional no nos está afectando, eso es cosa de club y de los de arriba".

Selección de Albania

"Ha sido mi primer gol con la selección absoluta, estoy muy contento porque era un sueño. Espero que llegue la hora de marcar también con el Málaga. La clasificación para la Eurocopa está muy complicada porque perdimos en el último minuto contra Turquía. Así es el fútbol, hay que seguir, la selección es casi nueva con jugadores jóvenes, ahora a mirar hacia adelante".

Dorsal del filial

"Con ficha del primer equipo a lo mejor no iba a jugar... Es muy complicado estar sólo con 17 fichas del primer equipo, pero los chavales que vienen del Malagueño nos ayudan muchísimo y es su gran oportunidad".

Antoñín

"Lo está haciendo bien. Cuando estuve con él en el filial siempre me decía que quería llegar al primer equipo, lo tenía en la cabeza. Y aquí está".

Mente más fría

"En verano he trabajado muchísimo para estar más tranquilo en el campo, lo estoy consiguiendo porque me han mostrado pocas amarillas en muchos partidos. Yo siempre quiero hacer lo mejor para el equipo, por eso me pongo así. Este verano, el cuerpo técnico me ha ayudado un montón, poco a poco lo voy a conseguir".