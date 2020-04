Keidi Bare: "Si nos dicen que podemos entrenar es por algo, no son tontos"

Keidi Bare es uno de los mejores activos del Málaga. Firmó tres años la anterior campaña, cuando llegó para el filial, pero rápidamente Muñiz lo captó para el primer equipo. El centrocampista ha estado en el mercado y seguramente volverá a estarlo este verano, ya que acaba en 2021 y será la última opción de hacer caja, algo necesario en la coyuntura actual de la entidad. Estuvo en la Cadena Ser hablando de cómo se vive esta situación del coronavirus.

"No es normal que la gente esté muriendo y nosotros vayamos a ir a entrenar y jugar, pero si nos dicen que vayamos a entrenar es por algo, no son tontos si nos dicen que salgamos. No desean mal a nadie. Ellos ya saben que es algo seguro, si no nos iban a decir que saliéramos, en mi opinión. Yo creo que si deciden que van a entrenar seré el primero en ir. Estoy de acuerdo en que acabe LaLiga. Si no acaba, no se sabe quién baja, quién sube... Unos equipos están abajo y no quieren ir a Segunda B. Otros quieren estar en los seis primeros y subir... Yo quiero que acabe LaLiga, pero tampoco me parece lo mejor que estemos entrenando y gente muriendo, es una situación complicada", decía el centrocampista

"Ellos toman la decisión. Yo no sé cómo funciona", respondía Bare cuando se le cuestionaba por si sentía mal al tener tests cuando hay médicos que no lo tienen: "Si hay un límite de tests y no tienen los médicos que se están jugando la vida, no me parece bien que yo tenga. Ellos están ayudando a la gente y los futbolistas están en la casa. Ellos están en la batalla. Si deciden que lo hagamos pues lo haremos, si no hay una cura lo tendremos que hacer todos los tests.

"Aquí en casa, tranquilo, trabajando lo que nos manda el cuerpo técnico, esperando a trabajar todos juntos con el grupo. Nos han dicho que el lunes empezamos individualmente, pero no es seguro. A ver qué pasa estos días. Es lo que he oído. Nos dijeron que teníamos que hacer un test el día 28, pero ya pasó y no se hicieron. Luego he oído que vamos a ir todos, individualmente, a entrenar, a ver qué nos dicen estos días. Estoy acostumbrado a estar en casa, pero uno se cansa de la cabeza y todo, no es normal todo el día encerrado, pero es lo que nos toca. Vamos a ver un poquito de luz", proseguía Keidi: "Durante todo el día entreno, hablo con mis amigos todos los días, luego alguna vez cuando estoy de buen humor, leo y veo series. Aquí está mi familia, paso el tiempo jugando con ellos. Hay gente que vive sola y tienen que ser muy fuertes mentalmente. Es muy complicado. Entreno con mi padre, le tengo a él que está siempre conmigo. Él ha sido futbolista, jugó en mi país, siempre me educó entrenando. Siempre me ayudó".

Se refirió Keidi a otros temas:

Situación

"Ha cambiado todo el mundo. No hemos visto venir nadie esta cosa. Fíjate, hace un mes y algo estaba jugando con miles de personas y ahora nos vamos a preparar para jugar sin aficionados, que es lo más importante. Hay que acostumbrarse a eso, pero es muy difícil porque ellos son el jugador número 12. Fíjate el Málaga, que sabemos qué aficionados tenemos. Nos ayudan en las buenas y las malas, incluso en esta temporada difícil. Que ellos no puedan estar es difícil para motivarnos. Lo más importante es que estemos todos bien y sanos".

Seguir en el Málaga

"Tengo contrato hasta 2021 y, como siempre dije, me siento en casa, querido y muy contento. Si el club decide que Keidi tiene que ir porque necesita dinero pues yo no tomo esa decisión. No puedo hacer nada. Hablo por mí, estoy contento aquí, me siento querido, pero el club es el que decide. Mi agente no me ha hablado de ofertas. La próxima temporada me siento en el aire, porque no quiero estar como ha pasado con Mula e Iván, es muy difícil, con el tema de sub 23. Confío mucho en el club y ojalá. En enero no había sólo ofertas por mí, también para todo el mundo. Te llegan, pero no estoy pensando en otro sitio. Quien toma la decisión es el club. Si necesitan que Keidi se vaya, habrá que irse".

Rebaja de salario

"Si tengo que bajar, la verdad es que lo haría, sí. Si el club lo necesita, yo lo haría. No tenemos otra. Hay que ayudar al máximo y más en estos tiempos muy difíciles. Aún no hemos hablado de ello, no sé si nos llamarán o no".

Entrenadores

"Me han llenado todos los entrenadores. Con Pellicer no he trabajado mucho, pero es muy bueno, ayuda mucho. Muñiz también porque él apostó por mí. Era el principal impulso de mi carrera, la cambió. Yo venía desde abajo y dijo que tenía que jugar y estoy aquí gracias a él. Y después Víctor me cambió un montón como futbolista y como persona, es alguien maravilloso para mí"

Intervención judicial

"Son cosas del fútbol o no, son cosas extrañas. A mí no me importa tanto lo que hagan como estar al 100%, trabajando con el equipo, en el campo. Fuera del campo no es problema mío. Está más tranquilo, pero no sé qué decir, no sé lo que puede pasar ahí. Pasa en otros trabajos también, no sólo a los futbolistas. Vayas donde vayas, el trabajador no a ser el mismo después de esto".

Progresión

"En poco tiempo han pasado muchas cosas. Venía de jugar del Atlético de Madrid, en poco tiempo he subido categorías. Me siento más futbolista. Hace mes y algo estaba en un estadio lleno y ahora estoy encerrado en mi casa. Tengo muchos amigos que se han portado muy bien y me siento muy querido".

Salud

"Lo más importante es que empecemos a jugar y todos estemos sanos. Miramos partido a partido. Primero tenemos que ir a entrenar y ya después viene el primer partido y ya diremos si miramos arriba o abajo. Va a ser muy complicado porque todos los jugadores llevamos dos meses sin entrenar en un campo grande con los compañeros. Para los futbolistas va a ser muy difícil".