Kevin, Loren, la portería, Sekou, Bradon... Nombres propios de Pablo Guede

En su segunda alocución como entrenador del Málaga, Pablo Guede fue cuestionado por varios nombres propios en el entorno del equipo. Hay muchos jóvenes en dinámica de trabajo ahora por las numerosas bajas con las que se debe afrontar el partido ante el Valladolid. No le preocupa al técnico.

El nombre de Loren Zúñiga, que pasó a tiempo completo con el primer equipo, está sobre la mesa. No quiere cargarle de presión Guede, pero sí admite que es un hombre con opciones de jugar. "No lo sé si Loren jugará. No me van a sacar una confirmación mía. No voy a comentar nada de ello. Estoy viéndolo muy bien, hizo un golazo en un entrenamiento y repito lo mismo del lunes. Si vamos a depender de un niño de 19 años lo estaríamos perjudicando. Es un buen futbolista y hay que tenerlo en cuenta, pero ya está", quiso rebajar Guede la expectación sobre el joven nacido en Fuerteventura pero criado en Málaga.

Kevin es otro jugador diferente, que empezó la temporada impactando y se ha ido diluyendo. "Es un jugador joven. A los jóvenes hay que saber llevarlos. Me gusta mucho el dinamismo que tiene. Tenemos muchos chicos muy buenos, hay que ir llevándolos para que no se equivoquen. Kevin nos puede ayudar muchísimo, en la parcela que le toque. Es un jugador desequilibrante, me gusta".

Para la pregunta de la portería, Guede tuvo una salida ingeniosa cuando se le cuestionó por el nombre del portero que será titular. "El nombre te lo doy, Dani (risas). ¿El apellido?¿ Nos vemos después", bromeaba el técnico argentino, que tenía buenas palabras para Sekou Gassama, quizá por la expectativa la gran decepción de la temporada y que justamente este sábado no puede jugar por se propiedad del Valladolid y existir cláusula del miedo: "Muy bien, no hay uno de los que estuvieron en el campo de los que puede tener queja. Diría que hizo un trabajo no bueno, sino brillante. La actitud fue excelente. Sekou se tuvo que quedar fuera de muchos ejercicios porque no iba a ver a un jugador que no iba a poder jugar. No es grato dejar a un jugador fuera, su actitud fue de 10".

Por último, una referencia a Brandon. "Hablé con casi todos, les expliqué que no tenía tiempo esta semana, que había sido injusto con algunos, pero hablé con la gran mayoría. Lo de Brandon no me preocupa. No es una obsesión, el que pudo meterla fue Brandon, si se la ponemos más veces la va a meter", cerró el técnico argentino.