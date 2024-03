Kevin asoma la cabeza

El Málaga CF continúa con su preparación para el partido del domingo frente al Linares. En torno a las 10:30 horas de este Miércoles Santo, los efectivos saltaron al césped del campo anexo de La Rosaleda para completar una sesión que ha consistido en activación física con balón, rondos, situaciones ataque-defensa, trabajo táctico y partidos a campo reducido.

Kevin Medina se ejercitó de manera progresiva y parcial junto al resto de compañeros. Dioni y Ramón continúan con sus procesos de reincorporación progresiva al grupo. Por su parte, Genaro realizó trabajo específico en las galerías interiores, al igual que Aarón Ochoa, recién llegado de su convocatoria con Irlanda sub 17. Dani Lorenzo, que fue operado con éxito de su fractura de la falange proximal del segundo dedo de la mano izquierda y que ya cuenta con el alta médica, no se ejercitó aunque no está descartado para jugar el domingo. La operación no era muy invasiva y se confía en que, como mucho, se pierda ese duelo con el Linares pero pronto esté con el equipo. Haitam, por su parte, continúa avanzando en su proceso de recuperación. Andrés Céspedes (portero), Murillo, Izan Merino y Antoñito Cordero, en representación de La Academia MCF, completaron el grupo de trabajo.

El entrenador del Unicaja Baloncesto Ibon Navarro ha presenciado la sesión junto al preparador físico del equipo Marcos Cerveró y Juanma Rodríguez, director deportivo de la entidad de Los Guindos. La plantilla queda convocada este jueves para un nuevo entrenamiento en las instalaciones de Martiricos a partir de las 10:30 horas.

Visita a la Semana Santa

La vinculación del Málaga CF como institución con la Semana Santa es fuerte. Y los jugadores de la plantilla tampoco quieren perderse una semana grande en la ciudad. Roberto, Murillo y Ramón compartían balcón en Calle Larios para ver el transcurrir de los tronos.