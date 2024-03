Sergio Pellicer y el ascenso: "Tenemos una gran responsabilidad y un gran objetivo"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, pasó por los micrófonos del programa Goles de Radio Marca. El técnico malaguista reconoció sin ambages que el ascenso es en lo que piensan todos en el club. "La gente, el club, la historia que tenemos detrás, nuestra afición... Lo he vivido en Primera como ayudante y ahora va más gente al estadio. Tenemos una gran responsabilidad y un gran objetivo, que es el ascenso. Sabemos que no va a ser fácil pero lo vamos a dar todo", decía el castellonense.

"Veo que ahora viene el momento de la verdad. Estamos posicionados. Es cierto que hay una diferencia con el primero y que tenemos que ir a Córdoba. No es el tópico del partido a partido, pero tenemos que pensar en nosotros mismos. Hay duelos directos, pero también está demostrado en esta categoría que cuando vienen estos momentos de la verdad todos se están jugando algo. Es una categoría muy complicada, fíjate el Deportivo en el otro grupo, que lleva aquí cuatro años. Eso nos marca las pautas, nos hemos hecho rápidamente a la categoría", analizaba Pellicer: "Venimos de un empate ante el Algeciras que fue insuficiente por la necesidad que tenemos. Ahora estamos posicionados por pelear por lo máximo. Hay una diferencia con el Castellón, pero hay que estar ahí las últimas cinco jornadas. Tenemos esa ilusión. Hay dos vías: la directa, que es la que queremos todos, y el play off. Pero nuestra exigencia, por nuestra gente, que siempre responde, pide subir. La afición nos da mucho y eso exige mucha responsabilidad. Ya tenemos la experiencia de toda la temporada. Cada partido tiene un contexto diferente y pide algo distinto, lo hemos entendido. Tenemos esa ilusión y esa exigencia. Es difícil ganar en esta categoría, hay mucho condicionante. Está todo muy igualado. Da igual la clasificación, los pequeños detalles marcan mucho. Tenemos un peso, que es el escudo, el equipo es muy joven pero da pasos adelante. Esperamos aumentar ese nivel".

"En Algeciras fue muy igualado, los pequeños detalles son los que marcan. Tenemos una solidez a nivel defensivo, tienen que aparecer, además de Roberto y Dioni, más jugadores desde segunda línea que nos den cosas en esos espacios reducidos y de incertidumbre, donde se maneja todo, seguir trabajando y manejar. Alfonso ha batido el récord de imbatibilidad en la categoría, pero hay que darle un puntito más arriba, que es lo que nos va a marcar la diferencia de pelear por todo", demanda al equipo el técnico, que insiste en que "tenemos que mantener un estado emocional muy equilibrado, entender que tenemos que pelear por lo máximo. Es una ilusión la vía directa, puede pasar cualquier cosa con la ilusión y exigencia que tenemos, pero los estados emocionales de cómo llegan los equipos a ese tramo decisivo es muy importante. Tenemos que manejarnos al pequeñísimo detalle".

"Institucionalmente venimos de una situación complicada en estos cuatro años en el entorno, manejar esa incertidumbre fuera del verde no es sencillo, queremos que los jugadores se centren en el campo. Lo más importante es lo que ocurre cada domingo esos 90 minutos. Lo importante sois vosotros, los protagonistas, es lo que les digo. Gestionamos muchísimas emociones, más en el Málaga, y tenemos que dar el 100% cada partido", proseguía el entrenador, que era cuestionado por otras situaciones en otras categorías, como las de Pepe Mel, el técnico al que relevó en el banquillo, en Almería: "Llega y gana el primer partido. Es el reflejo de la categoría, los pequeños detalles. El fútbol es inexplicable y por eso genera tantas emociones, por eso hay cosas que no se pueden explicar. Hay situaciones en dinámicas positivas o negativas que hacen que las cosas se decidan por pequeños detalles. Creo en el proceso del día a día del entrenamiento, es la clave. Los hábitos del entrenamiento son claves. La meta es cada partido y la meta es también el ascenso. Tenemos que mejorar el día a día del entrenamiento, hay semanas en las que no ves al equipo enchufado y después ganas, pero consideramos que los pequeños hábitos del día a día nos van a hacer mejorar desde el punto de viste emocional, físico y táctico. Hay cosas que no se negocian, el esfuerzo y el trabajo. Y es el mandamiento del entrenador".

Hablaba también Pellicer de su trayectoria y de su vinculación con el club de Martiricos. "He pasado toda mi vida alrededor de la pelota como jugador, entrenador o ayudante. Málaga es mi segunda casa, es mi familia. Llegué como jugador, entrené al juvenil con En-Nesyri y Ontiveros, jugamos la Youth League, quedamos campeones de España. Hay que dar un recuerdo muy grande a Manel Casanova y su trabajo. Pasé por todas las categorías y ahora cuando llegas a la élite los hábitos te hacen mantenerte ahí. Málaga es mi casa y por eso mi sentido de la responsabilidad es máximo, el cuerpo técnico es de la casa y por eso el sentimiento de pertenencia es total. Para lo bueno y lo malo lo sufrimos muchísimo más", ahondaba el adiestrador.

Se le cuestionaba a Pellicer por el caso de Isco y su resurrección. "Yo estaba en el Valencia cuando él estaba allí y estaba en el Logroñés cuando él debuta con el primer equipo en la Copa del Rey. Es el mejor ejemplo de jugadores que pasan sus momentos y estados emocionales. Creo que lo dijo en algún momento, que él pasó un momento que no sabía qué ocurría, que no se encontraba bien. Es un ejemplo para todos los chavales que están en la élite. Chavales con 17 años que debutan y tienen una exigencia brutal y no dejan de ser niños. En mí época no había tantas herramientas como ahora", razona Pellicer, que admitía que "tengo una serie de jugadores jóvenes, con Loren, el director deportivo, hemos apostado por gente joven y tengo a varios jugadores que dentro de unos años, bien gestionado, deben estar arriba. Hay un chaval que está con la selección irlandesa, Aarón Ochoa, que debutó con 16 años, están Cordero e Izan, los cedidos que volvieron, Roberto, Kevin, Larrubia y Dani Lorenzo, sobre todo por edad y juventud, están en ese proceso en el que tenemos muchas esperanzas. Están haciendo una mili en cada partido, están jugando cada 15 días delante de más de 20.000 personas y es una exigencia brutal. Espero que el crecimiento de ellos y del club vaya a la par. Tenemos muchísimas esperanzas en ellos junto a los jugadores que tienen experiencia, que son los que les hacen mejorar en el día a día".