Kevin empieza a facturar

Kevin Medina (Málaga, 2001) marcó su primer gol oficial con la camiseta del Málaga. Había jugado 35 partidos oficiales de blanquiazul sin suerte, con varios palos. Es verdad que había intervenido decisivamente para abrir la lata ante el Recreativo Granada en el anterior partido en La Rosaleda, pero se le dio en propia puerta al defensa albirrojo. Es el principal salto de calidad que tiene por delante Kevin, facturar con goles y asistencias todo lo que amaga con producir. Es un caudal de desequilibrio y desborde, pero no siempre escoge la mejor opción. Al menos, cumple sus obligaciones defensivas, lo que le está dando continuidad en el once. De hecho, en 36 partidos como malaguista fue sólo la segunda vez que completó los 90 minutos de partido. Es cierto que los cambios de los atacantes suelen ser obligados para Pellicer por la exigencia en la presión que le pide a ellos, con Roberto como mayor exponente.

"Lo de Kevin son situaciones, llegas a área con gente y me dijo que es el primer gol de cabeza que marca en su carrera. Otro registro más que debe tener, llegar a área, pisarla y tener esa alma de goleador", explicaba Sergio Pellicer sobre lo que le pide al extremo canterano, que tras su año cedido en Portugal regresó sin la certeza de su continuidad. Con contrato hasta 2025, se optó por incluirle en ese retén de meritorios que habían hecho la mili fuera (Larrubia, Lorenzo y Roberto) para darle empaque y hambre al mismo tiempo al equipo. Y está respondiendo a lo que le pedía Loren Juarros cuando se refería a él a comienzos del verano. "De Kevin me han contado lo mejor y lo peor, pero yo espero lo mejor. Yo tuve una entrevista con él en el club y me lo habían puesto tan raro... Estuve fantástico con él. Me pareció un tío cojonudo. Es como es, diferente, pero creo que va a ser importantísimo para el club. Su nivel futbolístico es excepcional y vamos a conseguir engancharle para que no cuatro acciones esporádicas en un partido, sino para que sea un jugador totalmente determinante", apuntaba el director deportivo malaguista.

Mucho menos descarado en la sala de prensa que en el campo, Kevin explicaba sus sensaciones tras el partido que él decidido metiendo un gol de una manera que nunca había conseguido. "Estoy muy contento por meter mi primer gol de cabeza, nunca lo había metido", señalaba, al tiempo que recordaba cómo había sido: "Jokin cambió la orientación para Víctor, que hizo un amague y un recorte y tiró. Llegué al área y me cayó de cabeza y para adentro".

"Sentí mucha felicidad y tenía muchas ganas de marcar aquí con el Málaga. Siento mucho cariño de la afición del Málaga", señalaba sobre sus sensaciones sobre el campo cuando vio entrar el balón en la meta del San Fernando: "Se me pasaron por la cabeza las ganas que tenía que meter. Va para mi familia, para mi mujer y para mis amigos, mis primos, para todos los que están día a día apoyándome".

"El mister me está dando mucha confianza, tanto él como el cuerpo técnico, intento devolverle todo. Primero defender y después atacar", explicaba sobre cómo se estaba sintiendo en este arranque de temporada. Le dio la alternativa hace dos años José Alberto López, que esta semana anterior se refería a él y Roberto, sus dos grandes apuestas. "Apostamos por Roberto, por Kevin, por gente joven... Que ahora ahí están, me alegro mucho de que le vaya bien. Roberto lo veo ahí peleando por el Pichichi y estoy convencido de que va a meter muchísimos goles y me enorgullece. Ver a Kevin reventar a cualquier rival, lo mismo", rememoraba el asturiano, que lo está haciendo bien con el Racing.