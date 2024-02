Kevin: "Me lame la cara y la boca, pero me sacan tarjeta"

El Málaga CF tuvo que lidiar en el difícil escenario del Álvarez Claro de Melilla. Muy comentado el estado del césped, pero también la propuesta del equipo local, que terminó de sacar a los blanquiazules en la segunda mitad. De esos días donde uno recuerda qué es la Primera RFEF, partidos cerrados y donde hay altas dosis de "otro fútbol", como citaba Pellicer tras el partido. Pelotas divididas, interrupciones y hasta un amago de escupitajo o similar, tal y como denunciaba Kevin Medina en su cuenta de Instagram este lunes, con Bandaogo, que generó frustración en el extremo malaguista e incluso le sacó la tarjeta amarilla a Kevin. De esas decisiones inexplicables que se encontró el Málaga en Melilla. No quita la versión tan pobre del equipo. "El jugador rival me lame la cara y la boca y la tarjeta amarilla me la sacan a mí", escribía el canterano en sus redes sociales, acompañando ese vídeo donde Bandaogo se acerca a su cara y hay señales para pensar en esa acción sucia. Se iba al suelo el jugador del Melilla y premio para Kevin. No se reflejó nada en el acta arbitral.

"Aquí, si juegan con ese ímpetu y atrevimiento, sobre todo en la segunda parte, va a ser un rival muy difícil en su estadio; es verdad que fuera bajan. Pero bastante tengo ya con lo mío, enfocado en nosotros", decía sobre un Melilla que ha recuperado la vida. Y del posible penalti sobre Roberto. "Tenemos que estar por encima de eso. Somos el Málaga, muy por encima de las decisiones arbitrales, también en si nos provocan. Tenemos que saber entender que para ganar hay que hacer muchas cosas mejor que el rival, porque este escudo pesa. Asumirlo. Hay margen para mejorar cada uno desde su posición, yo por mi parte tengo que analizar y reflexionar mucho tanto dentro como fuera del vestuario", algunas alusiones de Pellicer tras el partido, que dejan clara el desconcierto de un vestuario que además se fue de Melilla sin puntos.