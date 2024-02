Clasificación Primera RFEF: Ojo, que viene el Real Murcia

Acabada la jornada 23 del Grupo 2 de Primera RFEF, fue mala para los dos equipos malagueños, que perdieron sus partidos, el Málaga CF en Melilla (1-0) y el Antequera (2-1) en Mallorca ante el Atlético Baleares. Dos equipos que están en zona de descenso, así que sólo se puede entender como una nefasta fecha para Sergio Pellicer, Javi Medina y sus jugadores.

El ridículo partido del Málaga coincidió paradójicamente con dos tropiezos de Castellón e Ibiza en su propio feudo. Los de La Plana igualaron 2-2 ante el Ceuta, dejándose los primeros puntos de la temporada en Castalia, y los celestes no le pudieron meter ningun tanto al Sanluqueño (0-0). Ello propicia que los dos queden con 54 puntos coliderando la tabla. El Castellón ha empatado en sus dos últimos partidos.

Después viene ya el Córdoba, tercer clasificado con 44 puntos. Consiguió una convincente victoria (4-1) ante el Atlético de Madrid B, con lo que rebasa al Málaga en la clasificación. Y es que los de Pellicer, que en 2024 sólo han conseguido siete de 18 puntos posibles, tuvieron un partido lamentable en Melilla, con lo que se quedan con 42, a 12 de los líderes y con ocho de ventaja sobre la zona de fuera de play off. Sucede que viene enrachado el Real Murcia, un equipo que ha enganchado 10 de los 12 últimos puntos y que puede poner muy caro el play off. El partido del próximo fin de semana ante el Recreativo (domingo, 12:00 horas) cobra aún más importante. El Decano no pudo con el San Fernando (1-1) y se queda con 40 puntos. Pero los murcianos tienen 34 tras ganar en el campo del Alcoyano (2-3) con un tanto decisivo del malagueño Amin, fichado este mercado de invierno del Ourense y por el que el Málaga no quiso pujar. Reciben los de Pablo Alfaro al Intercity y, si ganan, meterán presión.

Después viene el escalón donde está el Antequera. El Ceuta, tras el punto de Castellón, suma 33 puntos, por 32 de Algeciras, el equipo de El Torcal y el Intercity, igualados del octavo al décimo. Conservan los de Javi Medina 11 puntos con el descenso, el objetivo con el que comenzó la temporada. Pero es cierto que se dibuja una línea descendente tras los cambios en plantilla. Sólo cuatro de los últimos 15 puntos se han sumado.