Kevin no negocia con la sonrisa

Pasó por la sala de prensa de La Rosaleda uno de los favoritos de la afición, Kevin Medina. El habilidoso futbolista malagueño está con mucha confianza, teniendo minutos y sintiéndose importante en el campo. Fuera de él muestra una cara más tímida, pero en el fondo late un descarado jugón que pone su talento al servicio del Málaga.

"Estamos haciendo un inicio de temporada muy bueno, esperamos seguir así. Por mi parte, estoy en un buen estado de forma y pienso que puedo hacerlo mejor", arrancó Kevin, al que se le suele interpelar por su paso por el fútbol portugués la temporada pasada: "Salir de casa siempre es duro. Me ha ayudado bastante personal y futbolísticamente. Allí hay un fútbol diferente y me di cuenta de que siempre quieres volver a casa. Estoy donde quiero estar".

Una vez centrado en el Málaga, Kevin espera seguir evolucionando y creciendo: "Quiero dar lo máximo de mí y ayudar al equipo en todo lo que pueda, aportar mi granito de arena. Siempre con una sonrisa. Estoy muy feliz, pienso que sí estoy en el mejor momento de mi carrera". Le ayuda también la fe de Pellicer en sus muchas posibilidades técnicas: "Me siento muy cómodo. Pelli me pide que sea yo, que tenga confianza y que cuando esté en la zona de ataque me la juegue, que sea intenso y que trabaje mucho en defensa, que ayude al equipo. Me suelo ir para dentro porque es mi fuerte, aunque hay veces que salgo hacia fuera".

Málaga CF - Real Madrid Castilla

"Todos sabemos que es el Real Madrid Castilla, que es un equipo muy bueno, pero nosotros tenemos nuestras herramientas para contrarrestarlos", comentó el hábil extremo malagueño, que sabe que la manera de pararla casi siempre es contraria al reglamento: "Mi juego es de desequilibrio, uno contra uno y jugármela muchas veces. Para mí, las faltas son normales. Lo llevo bien. Es una categoría muy difícil, muy dura. Estamos trabajando para llevarla lo mejor posible".