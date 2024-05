Kike Pérez: "Lo de Baptista sólo es una piedra más, pero el Málaga está estable económicamente"

Kike Pérez volvió a hablar del caso de Julio Baptista y la deuda del Málaga por una gestión de la era Al-Thani y que tiene ya más de una década. Hacienda reclama una importante cantidad por el contrato suscrito en su momento con el brasileño y que le costará al club de La Rosaleda más de 1,4 millones de euros contando costas e intereses de demora.

"La Agencia Tributaria estaba con los futbolistas con un tema de si son residentes o no residentes. Y con esos temas sí que es verdad que en que la Agencia Tributaria con los futbolistas... Al final, si no eres residente, tributa al 24% todo tu contrato el primer año. Entonces son temas que efectivamente saltan. Estaba judicializado, estaba con recursos y finalmente, pues va a haber que afrontar el pago, pero bueno, nosotros el club está estable económicamente y bueno, si este es una piedra, una piedra más en el camino, pero bueno, que lo afrontaremos y para adelante", dijo Pérez en Ser Deportivos Málaga, que apuntó: "Es un documento además registrado ante notario y de que no era residente cuando efectivamente era residente".

Acerca del caso de Ricardo Horta

"El caso Horta, pues estamos esperando la audiencia de las partes. Ya hemos contestado a lo que ellos han comentado en esta. En estas habrá una audiencia en de las partes en Suiza en agosto y ahí ya esperar resolución. Nosotros ganamos unos 6,8 millones más intereses. Nosotros calculamos que pueda resolver el TAS en mayo 2025. En total con los intereses, pues creemos que se puede ir alrededor de 13,5 millones, pero está firmado con los agentes del jugador, que ellos percibirán un 40%", aseguró el director general del Málaga.

"La justicia es muy lenta. Al final lo que dijo la Cámara de Resolución y Disputa de la FIFA fue algo clarísimo en su resolución. Pero bueno, que ellos han tomado el camino normal que se suele tomar en la justicia deportiva. Quiero decir que esto va por los cauces normales. Tú pierdes en, como si dijéramos en primera instancia y encima, una cantidad muy elevada y lo que intentas es recurrir. Lo que pasa es que el caso no tiene mucho recorrido porque es la interpretación de una cláusula de tres líneas. Entonces, es que es demasiado claro, es que son tres líneas", siguió explicando el ejecutivo vitoriano.