Kike Pérez: "El Málaga es un club enorme, estamos haciendo malaguismo entre los más pequeños"

Kike Pérez, director general del Málaga CF, estuvo en los micrófonos de Cope Málaga para comentar la actualidad en clave del club de Martiricos. Intenta contagiar fe y entusiasmo el directivo vitoriano, que cree que "el club ha mejorado desde mi llegada en la tranquilidad. Creo que hemos puesto un poco de paz entre todos. La gente ha entendido el momento que era, se lleva al Málaga muy dentro, más de lo que pensaba; no solo la afición, los medios de comunicación, patrocinadores, instituciones, y por supuesto todos mis compañeros técnicos. Todos hemos dado un paso adelante, fue lo primero que dije al llegar, y hemos conseguido darlo. Mi figura hacía falta en el Málaga y en cualquier club, por supuesto, se hace todo más complicado, pero es verdad que desde fuera se ve sencillo, desde dentro es que se no se ha podido hacer antes", señalaba.

"Mi mayor reto es, el día que me marche, dejar el club mejor de lo que estaba cuando llegué, sentirme satisfecho del trabajo conmigo mismo de que lo ha dado todo, que mi experiencia ha servido para crecer un poco más. Con eso me iré feliz de Málaga, un club enorme", ahondaba Pérez, que tampoco pretende una revolución: "No estoy buscando a nadie más allá de un director deportivo, creo que no hace falta. Con esa figura, la mía, con los comités de dirección; no creo que haga falta alguien más en esa estructura de club".

"Yo creo más que nunca en la salvación, porque efectivamente nos fuimos fastidiados después del empate con el Huesca, pero es que ha vuelto a salir el sol. Está todo el mundo animado, estamos en una buena dinámica, el juego del equipo, todo el trabajo diario; todo eso te lleva a pensar que se puede. No es por decir ese menaje. En la vida hay que pelear hasta el final, y lo importante es que todos lo vemos: la afición, los jugadores, entrenadores... cuando todo el mundo lo ve, es por algo, no es que estemos locos. La racha de resultados en días tas trascendentales no es nada fácil. Todavía quedan 12 puntos, es mucho. Ya vimos el otro día lo complicado que es ganar, con un rival que también juega. Lo único que hay que pensar es el domingo a las 16:15, ganando nos levanta el estado anímico", precisaba el director general, que entiende que lo que se está viviendo es algo especial pese a lo duro de la situación deportiva: "He estado viendo vídeos diarios que hace el equipo de comunicación y uno se pone a mil revoluciones, estamos haciendo malaguismo a los más pequeños, un orgullo tremendo. El fútbol tiene ciclos, ojalá este sea un susto, pero pase lo que pase, estos partidos quedan en la memoria".

"Sí lo tenemos, por supuesto"; respondía Pérez cuando era cuestionado por el plan B en caso de descenso a Primera RFEF: "Lo tenía José María cuando entró hace tres años y lo hay ahora. Llevamos ya tres semanas en la campaña de abonados porque entendemos que es algo prioritario, donde nace todo. Le estamos dando vueltas a ese Málaga que venga en la 23/24. Sí que es verdad, lo digo de corazón, aunque el plan existe si no se logra el objetivo, estamos tratando la campaña de abonados pensando en la permanencia. La palabra de la otra categoría está prohibida hasta el final".

"Pellicer va a ser el entrenador en Segunda o Primera RFEF", confirmaba de nuevo Kike Pérez: "Cuando consigues el entrenador idóneo, yo no le conocía de nada, estoy mañana, tarde y noche, le veo trabajar, cómo entiende el club, el juego, cada entrenamiento, las horas que trabaja... Puede decir la gente que no trabaje tanto... Pero hay que trabajar muchas horas, muchos aspectos concretos, cuanto más trabajas más suerte tienes. Quiere al club por encima de todo, no tiene horas del día y ahí están los resultados. Y ves cómo gestiona al grupo en una situación tan complicada y piensas 'este es mi entrenador'".

"Fácilmente recibí unas 30 llamadas para ser director deportivo", admite el directivo vasco: "Tengo las cosas muy claras. No me dejo llevar ni por la situación ni porque me llame una persona más importante que otra. Tengo muy claro lo que necesita el Málaga. Una persona con una experiencia contrastada y que tenga esa convicción del 100% cuando se le llama y que sepa dónde viene. Y que haya tenido resultados antes, porque el fútbol profesional es resultados. Que tenga un bagaje. Tenía ya dos nombres en la cabeza cuando llegué. En mis anocheceres de La Rosaleda pienso que son puestos muy claves. Me siento súper honrado de haber entrado en esta casa. Cuando un club te llama entras a una familia. Lo siento así. Hay que pensar muy bien a quién abres las puertas de tu casa. Más que dejarte llevar por el nombre, tienes que guiarte por la personalidad, la capacidad, las horas de trabajo. Y la convicción de que el Málaga es el club, de que cuando te llamen diga "sí". A mí me llamó el Málaga y no dudé. Un poco antes de que acabe la temporada nos pondremos ya a entrevistar. El perfil es el mismo se esté en la categoría que se esté. Quiero transmitir que entiendo que lo preguntéis porque es una pieza básica, pero quiero que la gente entienda que no es el momento. Desde el club estamos pensando en el día a día, en que la gente visualice que no por que el viernes entre un director deportivo vaya a cambiar algo en Ponferrada".

Primeros recuerdos

"La primera imagen del Málaga que me viene a la cabeza es Willy Caballero o Isco. Vine por primera vez a La Rosaleda con el Alavés, que veníamos como el equipo B, y estaba el campo lleno, un ambientazo tremendo; eso me impactó. La afición también me viene a la cabeza. Mi mejor momento profesional fue el ascenso en 2005 en Elche, con el Alavés; la salvación con el Alcorcón en Murcia, y el que va a venir ahora va a ser el tercero".

¿Un sitio que recomiende de Málaga?

"La Rosaleda al anochecer, de verdad. Esas llamadas que hago a las 20:30 en el silencio, para los que trabajamos en esto, no hay más. Ver un campo como este y estar ahí... el fútbol tiene muchas horas invisibles, de pensar, buscar tu rincón".

Renovación de Rubén Castro

"¿Qué delantero top ha fichado en mayo por algún equipo de Segunda? Nadie ficha en mayo. Ha habido un equipo de Primera que ha fichado a un lateral derecho de Primera RFEF. Y ya está. Si fuéramos el 11 y tuviéramos 50 puntos y estamos salvados podemos llamar al central o al lateral que me digas y me dice que 'igual me quiere el Eibar porque sube, ya te diré'... Llevo 23 años en el fútbol. En mayo todo el mundo da largas. De puertas para adentro se va hablando con la gente de nuestra casa. No se ficha en mayo. Con datos, al final de lo que se trata es de hacer un equipo. No va a haber ese delantero de 20 goles, antes había seis en Segunda. Ahora prima el colectivo, el bloque, automatismos más que ese jugador top. Hay que contextualizar de dónde viene, qué familia tiene, cómo se puede meter en dinámica... Eso es fundamental".

La Cueva

"Será uno de sus cometidos decidir quiénes formarán su equipo. Decidir la continuidad o no. Una vez nos lo explique a José María y a mí, no soy quién para juzgar ese trabajo".