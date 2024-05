Kike Pérez: "Si no confiáramos en Pellicer no estaría en el banquillo"

Kike Pérez, director general del Málaga CF, ha asegurado que la confianza en Sergio Pellicer es absoluta y que de no ser así "no estaría en el banquillo", insistiendo en que el respaldo también se ha dado de manera interna tanto por su parte como por parte del director deportivo, Loren Juarros. Además de mostrar su apoyo al técnico, el ejecutivo vitoriano también defendió a la plantilla e insistió en la idea de que el ascenso vía play off es posible.

“Si no estuviéramos contentos y confiáramos en él, no estaría en el banquillo, ahí no somos inmovilistas. Hay cosas que mejorar, pero las cosas se lavan en casa, trabajar y tratar de revertirla”, aseguró Kike Pérez en Radio Marca Málaga, donde añadió: "Le hemos respaldado privadamente, que es como hay que hacer las cosas".

Pellicer se fue muy molesto tras el empate en San Fernando, vociferando camino de la sala de prensa y quejándose por ser el único que suele dar la cara en el club. Pérez le quitó hierro al asunto: “El otro día estuve contando los partidos que llevo vistos en todos los clubes en los que he estado, casi 1.000 partidos. Muchos entrenadores, jugadores, presidentes… Hay muchas maneras de expresarse cuando no consigues el objetivo del día, después de un mal resultado".

Ascenso y play off

“Ese primer puesto ha sido casi inalcanzable, una puntuación que nadie pensaba. La otra manera de subir que es lo que queremos, dos peldaños, un rellano y otros dos si Dios quiere. Primero hay que poner en valor el haber estado todo el año en puestos de play off. Como cualquier categoría es muy competida y complicada. Empezamos con una plantilla nueva y el objetivo de luchar por el ascenso sigue ahí y sigue intacto”, aseguró el vasco.

“En mi carrera ya he jugado dos play off y los partidos de play off nada tienen que ver con los de la Liga. Son de mucha tensión, partidos diferentes. Nosotros en esos partidos hay dos factores determinantes, tenemos a La Rosaleda y a nuestra afición, que nos ha acompañado. Ya tenemos que agarrarnos más que los demás. Tenemos plena confianza en la plantilla. Lo comenté en diciembre, a mí la experiencia me dice que el mercado invernal es muy complicado. Son decisiones trascendentales y no se puede optar a todo. Estoy contento, confiado, soy optimista, eso no me hace ignorar la realidad”, insistió.

Pérez entiende el malestar del aficionado: "Comprendo que a día de hoy el aficionado no esté contento. Yo sé que ese descontento va a ser temporal porque lo van a dar todo para que el Málaga vuelva al fútbol profesional, lo vamos a conseguir todos juntos".

Pellicer y la plantilla

“En un 90% él está feliz, también ha dicho varias veces que es el mejor grupo de chicos que ha tenido en su carrera. Y con nosotros hay comunicación diaria con Loren y conmigo. A nosotros no nos ha mostrado en ningún momento ningún descontento. A mí personalmente no me lo ha dicho. Llevamos una grandísima puntuación”, dijo Pérez sobre la satisfacción del entrenador en el equipo, donde argumentó: "Nunca se mira lo bueno que hacemos. El entrenador a Loren o a mí no nos ha expresado descontento. Lo que parece que ahora no ha funcionado... el fútbol va de épica. Quizás hay jugadores que no han tenido esa aportación y al final son los que te llevan a ascender. Los partidos de play off son partidos distintos y aparecen jugadores que están ahí. Hay que estar preparado para cuando les toque".