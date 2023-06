Kike Pérez: "Lo que le pasa al Málaga viene de muchos años para atrás"

El Málaga se encuentra en una situación de crisis desde hace unos años, done el rendimiento deportivo no hace más que bajar hasta que ha acabado saliendo por la puerta de atrás del fútbol profesional español con destino a Primera Federación.

Debido a esto, Kike Pérez ha sido preguntado por el origen de los problemas de la entidad en el programa 'Minuto 91' de 7tv Málaga: "Para entender lo que ha pasado, no hay que mirar solamente a esta última temporada. La gente puede achacarlo a una cosa u otra, pero, en mi opinión, lo que le pasa al Málaga viene de muchos años para atrás".

De esta manera, el director general ya dejaba ver un poco su opinión del origen de lo sucedido. Pero cuando el entrevistador catalogó como un desastre la gestión de Al-Thani, este respondió: "Yo no he estado presente, pero efectivamente". Además, habló sobre la existencia de una administración judicial como "nunca es la situación ideal para el aficionado y tampoco lo es para el empleado".

Posteriormente, intentó desgranar algunos de los problemas existentes en la entidad de Martiricos: "No tenemos jugadores que enganchen a la afición y los que lo hacen se acaban yendo a otros equipos. Los que vienen de abajo igual algunos lo hacen pero solo uno o dos lo han acabado haciendo de verdad y no de forma temporal. Luego, el tema de la administración judicial, pues, al inicio, tal vez la gente pensaba que iba a ser menos tiempo y ya van tres años, mientras tanto los aficionados ven a los otros conjuntos y su club es distinto al resto y acaba costando entenderlo".

Además, Kike Pérez no se cortó a la hora de etiquetar la temporada: "Yo he sido el último en llegar aquí, pero que un club de estas dimensiones esté ahí tanto tiempo ya no solo este año, sino también el anterior, pues, para mí, es un fracaso".