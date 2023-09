La Kings League cambia la fecha del Málaga CF-Melilla

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este lunes el cambio de fecha del Málaga CF-Melilla correspondiente a la jornada 8 del Grupo II de Segunda RFEF. Estaba fijado para el domingo 15 de octubre a las 18:00 horas, pero la celebración en La Rosaleda del evento de la Kings y Queens League el sábado 14 propició que se pidiera el adelanto del duelo al jueves 12 de octubre, día festivo de la Hispanidad, a las 12:00 horas. La petición se realizó semanas atrás, cuando ya se conocía que el show de Piqué e Ibai aterrizaría en Martiricos.

Ahora la Federación ha dado el plácet junto a otros cambios en la primera vuelta, los horarios que se conocen hasta ahora. La mayoría están relacionados con los viajes de equipos insulares (Ibiza y Atlético Baleares). Uno de ellos afecta, de hecho, para este próximo fin de semana al Antequera. Y es que el cuadro verdiblanco debía recibir el sábado a las 18:00 horas al Atlético Baleares. Ahora será el domingo 1 de octubre a las 12:00 horas en el feudo de El Torcal. Oficialmente son "causas relacionadas con motivos de seguridad, de orden público o disposición de la autoridad competente por la coincidencia en el tiempo con otros eventos que también requieren de efectivos policiales" las que se han esgrimido para aceptar el cambio.

Así las cosas, el Málaga jugará el domingo 8 de octubre a las 20:00 horas en El Colombino ante el Recreativo de Huelva y no tendrá mucho margen para preparar el duelo ante el equipo norteafricano, aunque es cierto que será un buen día para acudir a La Rosaleda en un horario matinal.

La RFEF, eso sí, no se pronunció sobre otra petición del Málaga para permutar el orden de los partidos con el Real Madrid Castilla la semana siguiente, que se debe jugar el sábado 21 de octubre a las 20:00 horas en La Rosaleda. El club malaguista había pedido que se jugara en Madrid ahora para hacerlo en la segunda vuelta (última jornada de Liga) en casa. Pero la RFEF no dio el plácet. El motivo del Málaga era acometer con más tiempo la clásica resiembra del césped para que esté en buen estado en invierno, una vez pasara la Kings League, cuya parafernalia es agresiva con el césped. Pero no ha habido luz verde y el proceso deberá comenzar después del partido con el filial blanco y deberá estar presentable para el partido de 5 de noviembre (20:00 horas) ante el Córdoba.