Las reacciones al fallecimiento de Joaquín Peiró

Uno de los primeros en reaccionar al fallecimiento de Joaquín Peiró ha sido el que fuera portero internacional a sus órdenes, Koke Contreras. El madrileño jugó en el Málaga de Peiró del 1999 al 2003, siempre en Primera División y formando parte de las mejores hazañas del equipo blanquiazul a las órdenes de Peiró.

"Hoy nuestro Málaga está de luto. Descanse en paz tdo un caballero del fútbol: Don Joaquín Peiró. Fue un placer trabajar bajo sus órdenes. Con usted me llevé una de las mayores lecciones que recibí. Su personalidad ha calado durante años en todos los compañeros que compartimos, para muchos de nosotros, la mejor época de nuestras vidas. Sabíamos que estaba mal desde hacía años. De hecho, su tan merecido homenaje en La Rosaleda no fue posible por el delicado estado de salud. Pero saber que no seguirá entre nosotros duele mucho. Se merece este descanso míster, su familia también. Le mando mis más sinceras condolencias y cariñosos abrazos. Siempre tendrá de los chicos de los '36´sCracks' nuestro cariño y máximo respeto", dijo Contreras en las redes sociales.

Otro de sus jugadores que le recordó fue Darío Silva: "Me tengo que ir, llegó mi hora. Sólo te digo que gracias, míster. Nos encontraremos en otro campo. Gracias", manifestó el uruguayo acompañando el mensaje de una foto en la que Peiró le da instrucciones durante un partido.

Su compatriota, Gonzalo de los Santos fue uno de los centrocampistas que más brilló con Peiró y también le ha recordado en las redes sociales: "Que en paz decanse, míster Don Joaquín Peiro!!! Persona de bien, gran entrenador y formador de grupos! Hasta pronto Señor!!".

Por supuesto, el Málaga también ha recordado su figura: "El malaguismo llora hoy la pérdida de uno de sus más queridos referentes. Le vamos a echar de menos don Joaquín".

Los recuerdos y palabras de agradecimiento por su etapa al mando del Málaga sólo acaban de comenzar, pero hay más.

El Atlético de Madrid, donde fue uno de los jugadores más sobresalientes y donde jugó del 1955 al 1962 también ha recordado al jugador: "Tras su llegada al atlético se convirtió en pieza fundamental llegando a formar parte del "Ala Infernal' junto con Enrique Collar. Debido a su gran velocidad y zancada por la banda izquierda se ganó en apodo del 'Galgo del Metropolitano'. La que fuera antigua casa de los atléticos vibraba con las cabalgadas del Peiró por el flanco izquierdo, quien marcó 127 goles en nuestro equipo. Uno de ellos quedará para la historia al ser el tanto número 1.500 de la Liga. Aquel 12 de febrero de 1961 marcó un hat-trick ante el Valladolid en el Metropolitano y consiguió esa cifra redonda que quedaría para siempre en el recuerdo". Peiró fuevisitó la camiseta de España 12 veces, marcó cinco goles y fue a dos Mundiales jugando en el Atlético.