Lago Junior: "Pellicer nos dice a diario que vamos a salvarnos"

Lago Junior repasó la actualidad del Málaga CF en sala de prensa. Horas de angustia tras el empate ante el Huesca, que frena la progresión en un objetivo ya muy difícil de cristalizar, pero el vestuario mantiene la fe, pese una situación crítica. "Hace un mes estábamos a once puntos, se veía oscuro, ahora estamos a seis. Es verdad que quedan cuatro partidos, pero estamos convencidos que lo podemos conseguir. El vestuario está fuerte, tenemos que ganar con la Ponferradina y esperar. La presión siempre la hemos tenido, estando a seis, cuatro u once. El otro día no fue nuestro mejor partido, no estuvimos tan finos, pero ya pasó. Tenemos que seguir en nuestra línea. Pensar en ganar en Ponferradina. Sabemos que los rivales juegan antes que nosotros, pero no estaremos pendientes, solo focalizarnos en nuestro partido", explicaba el costamarfileño en la Juan Cortés.

En lo personal, satisfecho con su reaparición frente a los de Ziganda. "Al final cuando estás lesionado, se hace duro, pero había que ayudar a los compañeros desde fuera.Contento por volver con el grupo, el equipo. El otro día participé poco, pero estoy feliz de haber vuelto con el equipo, mi objetivo era ayudar al equipo, no se pudo. Empatamos, no nos fuimos contentos, pero al menos sumamos un punto. Después del partido, nos fuimos tristes para casa por el recibimiento que tuvimos. Teníamos la ilusión de ganar el equipo, el equipo esta fuerte, compitiendo bien, jugando bien. Creo que estamos en un buen punto. Yo personalmente estoy genial". Entró en una demarcación diferente a la habitual. "El jugador lo que quiere es jugar, en esa posición estuve jugando en los últimos años, con dos delanteros, es un sistema cómodo para mí". Además de defender el planteamiento de Pellicer de entrada. "He estado en equipos jugando en sistemas de cinco defensas y he podido participar, no me afecta, lo mas importante es el equipo. Hay que seguir con el mismo sistema".

Hizo una reflexión extensa del flechazo que ha tenido con la entidad de Martiricos y el entorno. "Es verdad que he estado en clubes grandes como Mallorca, Huesca, Mirandés, pero el Málaga es una cuestión de sentimiento. El amor que tengo a este club, no es por vender humo, es muy grande. Ese sentimiento que tuve el otro día, no lo he tenido nunca, y mira que he jugado partidos, contra el Madrid. Si logramos la salvación, lo consideraría como un ascenso a Primera División, por cómo se viviría. El que me conoce, el que me ha escuchado, sabe lo que pienso. Había venido a jugar con el Málaga. El recibimiento al equipo, el ambiente, me dejó flipando. Tenia la ilusión un día de jugar en Málaga, en campos como este o Zaragoza, que siempre están con el equipo, te impactan. Acepté venir a Málaga, sabiendo lo que nos estábamos jugando, rechazando otras ofertas. Tengo este amor hacia el club, pasión, me gusta cómo funciona el club, los trabajadores".

Un vestuario que mimetiza el discurso de creer, pero que depende de agentes externos, dos equipos a los que se mira con lupa. "Ese es el mensaje de motivación que nos damos, que puede pasar. Que Villareal B y Leganés puedan perder tres partidos, pero primero tenemos que ganar nosotros". Y enfatiza la labor de Pellicer a la hora de avivarlo a diario. "No cambia la rutina; el mensaje, desde el primer día, es que nos iremos de vacaciones con la salvación, esta mañana también lo ha dicho. El resto son secretos que nos decimos nosotros".

Sobre si pudo pesar la previa ante el Huesca. "El recibimiento siempre es bueno, tener a nuestra gente delante, pero nos pasó lo mismo con el Cartagena y jugamos un buen partido, no tiene nada que ver. Mejor estar en este ambiente que no tenerlo". Echó un capote a Rubén Castro, "al que ve bien. Esta mañana hemos estado hablando, tiene mucha experiencia y son cosas que pueden pasar. Le ha pasado en su carrera, le veo entrenando bien. Fuerte de cabeza, entrenando bien.".