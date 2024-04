Larrubia, autocrítico: "Estoy jodido, no soy decisivo en el área"

No fue el mejor partido de David Larrubia para el Málaga CF. El canterano no acaba de ser decisivo y él mismo lo asume. Es el primer paso. "Lo primero, honor para la afición desplazada. Aunque íbamos perdiendo no nos han dejado de apoyar los 90 minutos, quería darle las gracias. La primera parte ha sido más igualada, tenemos que ser autocríticos y el Córdoba en el segundo tiempo ha sido superior a nosotros hasta el momento en que ha entrado Ramón, que nos ha dado pausa y en los últimos minutos tuvimos la ocasión, pero tenemos que ser autocríticos y el Córdoba nos pasó por encima. Al equipo tema de actitud no se le puede reprochar, aunque nos pasaron por encima en la segunda mitad. Las valoración hay que hacerlas al final de temporada y ahí valorar el trabajo que hemos hecho. Ahora mismo, ser autocríticos con lo que hacemos y tenemos que mejorar. Yo lo soy conmigo mismo, tengo que ser más decisivo en el área. Me voy jodido", decía como primer análisis del encuentro.

Explicaba la jugada en la que tuvo el 0-1 y no culminó el jugador de La Luz. "Le he hecho la zancadilla sin querer al defensa porque creía que había sido falta y dudé. Ese segundo que paré pues el defensa se me echó encima y le di al palo. Jodido por eso", insistía el zurdo, que a la afición le decía que "confíe en este equipo. Estamos muy unidos dentro del vestuario. Las críticas deben ser al final de la temporada. Hasta que no termine la Liga y se acabe la temporada. Si jugamos el play off y lo certificamos esta jornada que nos sigan apoyando, no tenemos ninguna exigencia con ellos, nos lo dan todo".

"Defensivamente estamos bien, nos hacen pocos goles, pero a los de arriba nos falta esa chispa, tenemos que ayudar más a Roberto. Me está jodiendo mucho las estadísticas que estoy haciendo, no soy decisivo en el área y espero que de cara a los play off en estos tres-cuatro partidos recuperemos esa chispa. Queremos ascender. Cada semana te da otro oportunidad de olvidar lo que hemos hecho hoy. Hay otro partido en casa y esperamos ganar".