David Larrubia se despide del Mundial sub 17

Concluyó la aventura del malaguista David Larrubia en el Mundial sub 17. España perdió de manera estrepitosa en los cuartos de final (1-6) ante Francia, gran favorita del torneo y que se sobrepuso al gol inicial de Valera para España. Desde entonces, una apisonadora eliminó al conjunto español, que había realizado un torneo muy serio hasta la fecha, con victorias ante Camerún (2-0), Tayikistán (5-1) y un empate ante Argentina (0-0) en la fase de grupos y un triunfo ante Senegal (2-1) en octavos de final.

Larrubia permaneció inédito en la fase de cruces. Jugó en total 68 minutos en el torneo, repartidos en las victorias de la primera fase ante Tayikistán (46) y Camerún (22). En el primero metió un gol, justamente en el primer balón que tocó nada más salir, justo antes del descanso. Un bonito remate de volea con la zurda sin demasiado ángulo que batió al meta asiático.

En cualquier caso, una gran experiencia para el futbolista malagueño, que dio sus primeros pasos con el Roma Luz antes de entrar en edad infantil en la cantera del Málaga, donde ha ido subiendo escalones hasta estar ahora mismo a caballo entre el Atlético Malagueño de Sergio Pellicer y el Juveni de División de Honor de Nacho Pérez. Larrubia se enganchó a este Mundial después de no haber jugado en mayo el Europeo de la categoría y siguió el camino de otros futbolistas malagueños que jugaron el Mundial sub 17, casos de Isco, Edu Ramos o Sergio Santamaría.