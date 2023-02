Apoyo y bronca en Albacete

Medio millar de aficionados del Málaga CF se metieron 10 horas de carretera entre ida y vuelta para estar apoyando al equipo en las gradas del Carlos Belmonte. Sufrieron, vibraron con la remontada momentánea tras los goles de Lago Junior y Fran Sol, se indignaron con la expulsión de Luis Muñoz y acabaron, como desgraciadamente sucede casi semana esta temporada, con el enfado por la derrota.

El Málaga CF se jugaba una final en Albacete y fue bonito ver una grada entera llena de seguidores blanquiazules, que se hicieron notar durante el duelo animando a su equipo. Pero la realidad no se puede cambiar y cuando no es uno es otro y si no el de la moto. Otra derrota.

Tras el partido, el equipo se acercó a la zona de los seguidores y se vivieron momentos tensos, con los seguidores increpando a los jugadores y con varios de ellos intentando dialogar sin mucho éxito. Un síntoma más de un equipo condenado al descenso a Primera RFEF, la fractura entre los aficionados y los jugadores, a los que les quedan unos meses complicados.