Optimismo con Luis Hernández

Adrián González entró en la lista del Málaga para el duelo contra el Mallorca y protagonizó una de las grandes noticias de la semana. Su vuelta, dado el diagnóstico es casi milagrosa. Tras sus pasos va Luis Hernández, que avanza de manera casi milagrosa. "Es una pregunta que no me atrevería a contestar porque me equivocaría. La progresión es buena, lleva cuatro semanas y hace cosas que no se esperaba que recuperara tan rápido. Hay que ver la recuperación, que no haya pasos atrás. En los temas musculares hay que respetar el tiempo, pero no poner barreras. Si se encuentra bien, hay que ver el riesgo que tendría adelantar esa vuelta. Progresa bien, lleva la mitad de la recuperación y da pasos firmes. Somos optimistas", dijo Muñiz acerca del central.

Sobre otros estados de forma, en concreto de Pacheco y N’Diaye, también les quitó peso de las mochilas: "Son jugadores que tenemos que valorar mucho, pero pensando que tenemos que tener 20 jugadores y no 11 porque hay imprevistos. Necesitamos que el equipo sea completo, que todos estén bien para que se mantenga un nivel alto. Vienen con experiencia de otros equipos de categoría superior y es importante que estén en un buen momento. Si no están ellos, lo estarán otros compañeros. Son jugadores que están dispuestos a competir y trabajar en todo momento. Compiten y trabajan bien, ven que se puede corregir durante la semana. Intentamos cada semana ser un poco mejor que la anterior. Llegarán a buen nivel para competir el sábado".