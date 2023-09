Tato García también ha facilitado la lista de convocados del Atlético Baleares para el partido ante el Málaga de la tercera jornada del Grupo 2 de Primera RFEF y que se disputa este domingo 10 de septiembre desde las 12:00 horas. El entrenador balear convoca a 18 jugadores.

Lista de convocados del Atlético Baleares ante el Málaga CF

Porteros: Ramón Vila y Jero Lario

Defensas: Loren, Félix Ofoli, Juanra, Leo Ferroni y Óscar Sánchez

Mediocentros: Alberto Villapalos, Jaime Sierra, Javi Moreno, Roberto Alarcón, Armando, Nana y Toni Ramón

Delanteros: David Rodríguez, Víctor Pastrana, Piera y Jorge

Declaraciones de Tato García

"Creo que el Málaga siempre es un equipo a tener en cuenta. Cualquiera puede perder en Castellón y el Atlético B es un gran equipo al que nos enfrentamos en pretemporada. Estamos en una categoría muy complicada y el Málaga tiene muy buenos jugadores que nos pueden hacer daño. Necesitamos estar más finos en cuanto a la definición. Le he pedido al equipo que no deje de trabajar en esa faceta y que apriete. Durante esta semana lo hemos trabajado y esperemos que el domingo tenga sus frutos. La suerte se tiene que buscar y forzar situaciones. Seguimos trabajando en esos aspectos diferenciales que pueden decantar un partido", dijo.

"Dioni me parece un jugador espectacular. El poco tiempo que tuve con él, me pareció un delantero muy bueno y seguramente uno de los mejores delanteros que he entrenado. Esperemos que el domingo no tengo su mejor día. El Málaga tiene una gran variedad de jugadores que les permite jugar con diferentes sistemas. Tienen jugadores que vienen de Segunda División y de mucha calidad como Larrubia, Dioni…", argumentó.

"Como siempre he dicho, la afición es fundamental para nosotros. En Ibiza fue increíble e invito a toda la gente que sume este domingo en el Estadi Balear. Si conseguimos un buen ambiente, el equipo cogerá mucha fuerza. Tenemos que estar todos en el mismo barco", sentenció.