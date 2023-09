Lista de convocados del Málaga CF para ir a Linares

El grupo y la piña son claves para crear un bloque granítico y en ello está Sergio Pellicer con este Málaga, que emite muy buenas sensaciones en cuanto a estructura y compañerismo. Para este domingo en Linares, el técnico ha decidido llevar a toda la plantilla rumbo a Linarejos para empujar. Además de los 22 jugadores que pueden vestirse de corto y estar disponibles, Ramón y Haitam, a pesar de no estar aptos físicamente, viajarán también con el resto de sus compañeros.

"Creo que no he repetido ninguna vez", aludía Pellicer al once del domingo, si podía haber cambios o no: "Es importante que haya competitividad. Ves cosas positivas, vemos jugadores muy valientes, a veces desprotegemos espacios que nos pueden costar caro, pero queremos mejorar. Podemos repetir, pero podemos tener algún cambio. La clave es que estén todos enchufados. Lo mejor es que necesitemos de todos, será la mejor señal". Sobre este particular hablaba el técnico de Nules en la víspera del encuentro, sobre la posibilidad de hacer cambios en el once.

También había elogios desde Linares en la figura del entrenador local, Óscar Fernández. "El Málaga es un equipo dominador, que tiene muchos registros, que es capaz de jugar dominador, que es capaz de jugar directo, de organizarse, de atacar por fuera... Tiene muchos registros. Tiene muchos perfiles para jugar a muchas cosas. Tiene un entrenador que conoce la categoría y sus jugadores y les saca el mejor rendimiento. A partir de ahí, tenemos que trazar un plan que nos haga estar cerca de la victoria. Balón parado es básico, mucha concentración para conseguir algo", decía.

La convocatoria malaguista para este domingo la conforman los siguientes jugadores

Porteros

A. Herrero y Carlos López

Defensas

Gabilondo, Bilal, Einar Galilea, Juande, Víctor, Moussa, Nelson Monte, Dani Sánchez y Murillo

Centrocampistas

Juanpe, D. Larrubia, Kevin Medina, Manu N. Molina, Genaro, Dani Lorenzo, Sangalli

Delanteros

Loren Zúñiga, Dioni, Roberto y Juan Hernández