Aviso desde Linares: "El Málaga es un equipazo, pero nosotros también"

Óscar Fernández, técnico del Linares, hizo un retrato preciso de lo que espera del Málaga sobre el césped este domingo en Linarejos. En sus primeros pasos con el club jiennense, dos victorias seguidas ante Real Madrid Castilla y en Córdoba han multiplicado su crédito. Ahora toca recibir a uno de los gallos de la categoría, respaldado por una masiva asistencia.

"Tranquilos, como siempre. Cuando construyes ganando todo es más positivo y natural. Seguimos dando pasos. La Primera RFEF no te da margen a relajarte, lo hemos visto. El del Málaga es un partido muy bonito para la afición, los jugadores y el cuerpo técnico porque al final a todos nos gusta jugar este tipo de partidos. Cada semana te exige estar concentrados", decía antes del partido Fernández, que intentaba contemporizar: "No me gusta la palabra éxito, sino trabajo. El halago te debilita. Seguimos en proceso de construcción para alcanzar victorias. El sábado por la noche estábamos muy felices pero el domingo ya estábamos dándole porque viene el Málaga".

"El Málaga tiene un objetivo muy claro, que es recuperar la categoría que perdió. Hay que respetarlo porque ha hecho muy buen equipo, con jugadores de la categoría y también de superior, ha buscado un equilibrio entre las dos partes y lo ha conseguido. Somos un equipo que trabaja, se esfuerza. Si mostramos nuestros nivel va a ser difícil que nos ganen, pero el Málaga tiene un señor equipo que hace las cosas muy bien. Al final los números que tienen no son por cualquier cosa. El que entre o salga es muy bueno. Me gustaría que estuvieran los mejores, es un juego de aficionados. Si tenemos que ganar, con los 22 mejores y los mejores cambios. El fútbol es para disfrutarlo, siempre queriendo que los tres puntos se queden en Linarejos", señalaba Fernández, que ahondaba en el análisis: "Es un equipo dominador, que tiene muchos registros, que es capaz de jugar dominador, que es capaz de jugar directo, de organizarse, de atacar por fuera... Tiene muchos registros. Tiene muchos perfiles para jugar a muchas cosas. Tiene un entrenador que conoce la categoría y sus jugadores y les saca el mejor rendimiento. A partir de ahí, tenemos que trazar un plan que nos haga estar cerca de la victoria. Balón parado es básico, mucha concentración para conseguir algo. Va a ser nuestro primer partido en casa con tanta gente. Felicito a los 700 locos que fueron a El Arcángel, tenemos una responsabilidad con ellos. Tenemos una gente joven que quiere vivir esos partidos. Tenemos 23 futbolistas que nos van a ayudar, un 11 que seguro que dará guerra. Ojalá haya ese ambiente de fútbol se pueda vivir en Linarejos, me emocioné mucho. Es un partidazo y el Málaga es un equipazo, pero el Linares también. Entrené dos partidos en Primera División, pero la sensación que tuve en Córdoba no la había tenido. Linarejos apretó y cambió también el partido ante el Real Madrid. Les tengo que dar las gracias. Que vengan y disfruten con el equipo de la ciudad. Alucino cuando la gente va por la calle con la camiseta del Linares. Eso se vive".