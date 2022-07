Lombán: "Estoy seguro que pronto disfrutaréis de Primera"

David Lombán puso ayer punto y final a una etapa de cuatro temporadas en el Málaga CF. El central ha vivido años complejos en la entidad desde su llegada, un momento de máxima crisis, fue uno de los pocos supervivientes del ERE y capitán general en las últimas dos temporadas del equipo. El asturiano se muestra agradecido por la experiencia y la oportunidad de defender el escudo blanquiazul en una extensa carta de despedida que publica en redes sociales.

La carta íntegra de despedida de David Lombán

"Llegó la hora de despedirme de la que ha sido mi casa durante cuatro años y que seguirá formando parte de mí y de mi familia esté donde esté, os lo aseguro. Sólo puedo decir: ¡Gracias Málaga! Por haberme dado la oportunidad de conocerte y disfrutarte, siempre estás por encima de las expectativas. Vine a formar parte de este club con la ilusión de defender su escudo en Primera y esa ilusión la he mantenido hasta el último día y aunque no ha podido ser, estoy seguro de que pronto la disfrutaréis porque es lo que os merecéis. No han sido años fáciles y me ha tocado vivir momentos de todo tipo. En ellos, lo único que he intentado, porque así me han educado, es ser lo menos egoísta posible y saber que lo primero siempre era el Málaga CF. Me marcho con la certeza de que gracias a las personas, jugadores y familias, este equipo está compitiendo en el fútbol profesional. Siempre estaré orgulloso de haber jugado y disfrutado en La Rosaleda y de haber defendido los colores blanquiazules. Agradecer a empleados, compañeros, medios de comunicación, etc. De verdad, gracias a todos, por vuestro respeto y cariño. Me habéis hecho sentir uno más de vosotros desde el primer día. He intentado dar lo mejor de mí, no sólo como jugador, sino también como persona, para representar al club y ser un capitán ejemplar dentro y fuera del campo a la altura de una institución tan importante.Y, por último, mención especial a la afición. Nunca me he atrevido a pediros nada porque sabía que nos lo estábais dando todo cada día y en cada partido. Pese a que no hemos vivido todas las alegrías que nos hubiera gustado, me habéis demostrado que cuando más se os necesita o cuando peor está la situación, más cerca estáis. Vosotros sois, sin duda, el mejor patrimonio que puede tener un club y la razón por la que esta entidad es tan grande. Si algo es seguro es que, como un malaguista más, solo espero que podamos disfrutar pronto de ver a Málaga y al Málaga CF donde se merece. ¡Hasta pronto!".