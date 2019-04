Uno de los grandes beneficiados por el cambio de entrenador en el Málaga ha sido David Lombán. El defensa asturiano regresó a la titularidad y cuajó una gran actuación ante el Alcorcón. Ahora quiere dejar atrás ese partido y centrarse en el próximo, pero también repasa cómo está el equipo tras la reciente metamorfosis.

Lo primero que cambia en este Málaga es el semblante. "Te vas feliz a casa. El rendimiento individual va asociado al colectivo. Estuvimos 94 minutos muy concentrados y sin relajarnos en ningún momento. No dejamos al Alcorcón meterse en el partido a pesar de que con el penalti se acercaron", decía un Lombán que valoraba la goleada: "Es fútbol, es impredecible. Sí que es verdad que hemos ganado con un resultado abultado. También al principio de temporada hicimos resultados que nos llevaron a estar en esta situación. No hay que entrar en comparaciones, hay que ser ambiciosos y mirar al Mallorca".

Quiso aclarar Lombán que la mentalidad siempre fue la misma: "Desde que llegué siempre se pensó en el ascenso directo. Esto es el Málaga. Es a lo mínimo que podemos aspirar. Siempre tuvimos esa ambición". La influencia de Víctor no la niega, pero matiza: "Es cuestión de entrenadores. Es evidente que ha habido un cambio. Cada técnico tiene una idea y una filosofía. Hemos cogido rápido los mecanismos de Víctor. No sabemos cuál es el método para ascender, lo que tenemos que hacer es creer en la persona que está al frente".

¿Significa eso que no creían en Muñiz? Lombán corre a explicarlo: "Por supuesto que creíamos en Muñiz y ya ha salido gente a confirmarlo. No se puede reprochar falta de actitud a este grupo. La dinámica y la evolución nos ha llevado a una situación en la que no se ha bajado del sexto puesto y por eso ahora podemos aspirar al ascenso directo".

El calendario permitirá al Málaga sumar los tres puntos del Reus sin jugar en la fase final del campeonato. Una ventaja, entiende el defensa: "Tener un partido en el que no vamos a competir es una ventaja pero si miras el calendario de cada equipo, cada rival es de la misma dificultad. Ya vemos dónde pierden los puntos los equipos. Ayer fue el Oviedo con el Córdoba".

Sensaciones personales

"Muy buenas sensaciones. Cuando acompaña el resultado, las sensaciones individuales son mejores. Todo en conjunto me facilitó acabar con buenas sensaciones. Juegues o no juegues, tienes que trabajar de la misma manera en el día a día. Para esto trabajaba. ¿Una sorpresa? Víctor no habló conmigo, son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Mi mentalidad siempre ha sido la misma. Yo cada mañana vengo a trabajar pensando en ser titular".

Dureza del play off

"Yo no pensaría ahora mismo en play off u otras cosas. Lo que queremos es pensar en el ascenso directo y eso empieza por pensar en el Mallorca. Tampoco hay que pensar en el pasado, hay que olvidar al Alcorcón y no recrearnos. Si nos acomodamos o miramos atrás, nos perjudicará".

Mallorca

"Los números te pueden llevar a engaño. Lo hablé con compañeros, el Mallorca es uno de los equipos más difíciles de la categoría, con mucha experiencia. Tenemos muchas ganas de jugar ante la afición. Ojalá todos nos vayamos todos contentos a casa".

La Rosaleda

"Es fundamental. Si se nos escapan puntos en La Rosaleda no vamos a aspirar a nuestro objetivo. Será decisivo seguir con la comunión con nuestra afición".