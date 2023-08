Loren Juarros, sobre el caso Izan Merino: "Si es brasileño, el Madrid paga 30 millones..."

El Real Madrid sigue tocando la puerta del Málaga CF calmada e incesantemente. Su objetivo no es otro que pescar a la joya de La Academia Izan Merino. El internacional en las categorías inferiores de la selección española es un activo muy preciado para la entidad blanquiazul por su proyección y los merengues con conocedores de ella.

Kike Pérez ya habló ante los medios del tema e intentó calmar a los aficionados: "Cómo bien sabéis, hay una oferta del Real Madrid por él, pero estamos trabajando para que se quede en el club y estamos viendo síntomas que nos hacen ser optimistas, pero en el fútbol todo puede pasar".

Ante la gran expectación que está levantando el tema en las últimas semanas, Loren Juarros ha pasado por los micrófonos de SportDirect Radio y de Radio Marca Málaga y ha tratado el tema del jugador y la cantera en ambas emisoras.

El director deportivo no dudó en dejar clara su posición: "El Málaga está trabajando con la única opción de que Izan se quede. Ha habido propuestas del Madrid, llamadas, el Málaga quiere solucionar la situación. No puedes decir verdades absolutas, dentro de una semana pueden pasar cosas que no esperas. Pero la única opción que piensa el Málaga es que esté muchos años en Málaga. Ellos dicen que están haciendo un gran esfuerzo, pero sabemos qué operaciones hace el Madrid. Cuando ficha brasileños de 18 años no duda en soltar 30 millones, cuando vienen a España dicen que el nivel es menor y te pagan menos".

Tras esto, quiso reincidir en la idea del modelo que quiere implantar en Martiricos: "El tema de cantera es apuesta y riesgo. No son gastos, son inversiones. Alguna saldrá mal, no siempre todo sale bien. Si estás pensando en meter a un chaval en el primer equipo tienes que tenerlo atado. Creo en el trabajo previo, el club tiene que hacer algo para generar estabilidad, confianza, que su tránsito al primer equipo lo vean claro para que perciban que es el sitio donde deben estar. Si no es así, al final los jugadores que quieren salir, salen".

Además, apostó por pedir calma. "Un modelo de cantera no se crea en un año. Tiene que haber fidelidad de los agentes y los jugadores, pero también el club tiene que crear una credibilidad para llevar desde infantiles al primer equipo, crear una línea de sucesión", argumentó.