Loren Juarros, un estreno áspero en el palco de La Rosaleda

Loren Juarros, el arquitecto que debe llevar al Málaga CF a otro punto en el proyecto desde la dirección deportiva, vivió su primera tarde en La Rosaleda. No se puede decir que fuera un día especialmente agradable. El ambiente estaba encendido y la afición expuso su descontento de manera descarnada, con pancartas y cánticos desde una hora antes fuera del estadio. Después, en el interior del mismo.

El burgalés estuvo sentado con Kike Pérez, José María Muñoz y Francisco Martín Aguilar. Fue para ellos un día también desagradable. El administrador judicial centró buena parte de las críticas, se utilizaron palabras gruesas contra él. Dijo en su comparecencia esta semana que no se iba a ir si la jueza no lo determinaba, que para él lo sencillo era irse pero que no lo iba a hacer. Pero el trago de este sábado se lo llevó.

Pudo comprobar Loren cómo está el ambiente en el club in situ. Vendió una idea de proyecto a largo plazo, pero la urgencia está ahí de manera inaplazable. Ascender a Segunda es el gran reto. Hay que construir pero también hay que ganar.

Las líneas maestras

"Naturalidad, mucha naturalidad, me han trasladado que habrá una reestructuración en muchas parcelas pero en lo deportivo también. Mi figura se basa un poco en que hay una persona que centralice todo el trabajo, no puedo estar en todos los sitios a la vez y seguro que hay gente que trabajará conmigo, pero marco las líneas maestras de arriba a abajo. Debe haber comunicación en toda la estructura de base, en todo el proceso de formación, una metodología pareja al estilo de juego y al futbolista que queremos formar. Necesitaremos de técnicos para llevarlo adelante. Hay una persona que puede liderar pero luego necesitamos personas que estén aquí para que salga bien, no por si sale bien. Un club transversal, todo tiene que ir de una punta a otra, hasta lo que no parece deportivo, lo administrativo también. En los chavales que lleguen aquí tenemos que ver a potenciales jugadores del primer equipo con 21 o 22 años”, desarrolló el burgalés en su presentación como líneas maestras.