Loren Juarros: "Mi idea es estar diez años en el Málaga, como en la Real"

Loren Juarros se presentó como nuevo director deportivo del Málaga en la sala de prensa Juan Cortés acompañado por el director general, Kike Pérez, al que dedicó sus primeras palabras: "Agradecer a Kike y Jose Mari, que no está aquí pero me mostraron gran fuerza y su idea de darle una vuelta de tuerca al club y que la persona ideal era yo. Empatizamos mucho en lo que creo que tiene que ser un modelo de fútbol y por eso estoy aquí. Estoy encantado, contento, el reto es difícil. Una situación crítica como el descenso tiene que servir para que se remuevan los cimientos. Mucha ilusión y confianza para llevar un modelo, no es el mismo del que vengo yo, todo es diferente pero se pueden emular muchas cosas. En esos momentos la gente de cantera es más valida que incluso antes. Generar un tipo de club de cantera y de rendimiento. Vengo a un gran club, una entidad deportiva de Primera y devolverla al sitio que se merece en no mucho tiempo. Reto importante y difícil, pero estamos completamente convencidos de que lo vamos a sacar adelante”.

Kike Pérez comentó que Loren encabezaría un "proyecto integral". "Naturalidad, mucha naturalidad, me han trasladado que habrá una reestructuración en muchas parcelas pero en lo deportivo también. Mi figura se basa un poco en que hay una persona que centralice todo el trabajo, no puedo estar en todos los sitios a la vez y seguro que hay gente que trabajará conmigo, pero marco las líneas maestras de arriba a abajo. Debe haber comunicación en toda la estructura de base, en todo el proceso de formación, una metodología pareja al estilo de juego y al futbolista que queremos formar. Necesitaremos de técnicos para llevarlo adelante. Hay una persona que puede liderar pero luego necesitamos personas que estén aquí para que salga bien, no por si sale bien. Un club transversal, todo tiene que ir de una punta a otra, hasta lo que no parece deportivo, lo administrativo también. En los chavales que lleguen aquí tenemos que ver a potenciales jugadores del primer equipo con 21 o 22 años”, desarrolló el burgalés.

Una de las grandes dudas sobre Loren tiene que ver con el tiempo que lleva fuera de la rueda: "Las dudas sobre un proyecto nuevo es lícito que las haya, el camino se demuestra andando. Hace cinco años, pero es verdad que cuando salí de la Real en la 18/19 habíamos jugado los dieciseisavos de final de la Europa League en febrero y en marzo dejé el club por ciertos motivos. 10 años de profesión en un sitio son muchos y a veces nos cansamos de ver las mismas caras. En el Málaga me transmitieron enseguida lo que buscaban, me reforzaron en que yo iba a ser la cabeza de todo esto, llevar la manija y marcar las pautas generales de lo que íbamos a hacer. En cinco años he hablado con otros clubes pero ninguno me ha dado lo que yo les pedía".

Añadió algún aspecto más de su etapa anterior, la única que tiene en este tipo de cargo: "Necesitaba descansar de la Real. No es fácil tomar decisiones en tu club, tu cuidad y con gente que conoces. Terminé satisfecho pero cansado, pero no es un tiempo perdido, me ha permitido viajar y ver futbol en todas categorías desde arriba a lo más bajo. Saber cómo están los clubes de élite pero también los de más abajo. No sé si hubo otros candidatos pero con José María y Kike Pérez siempre hemos hablado de lo mío. Entendería que hubiera otros candidatos, es su trabajo y su deber".

Equipo de trabajo

“Acabamos de decir que está el club en reestructuración y en principio vengo solo. Está pendiente de ver un poco en función de otras decisiones, si continúa alguien del club o si buscamos fuera. Pero gente que crea en lo que voy a hacer, en el modelo de club, no tener dudas en cuanto a quienes van a estar trabajando. Tengo mucha confianza pero va a ser duro y necesito a gente que en tiempo, alama y pensamiento esté con nosotros a tope. Saber quién puede entrar en ese proceso”.

Objetivo del ascenso

Se cuidaron Kike Pérez y Loren de no hablar de ascenso de forma frontal: "Queremos cumplir los objetivos para el año que viene, sabemos la necesidad que tiene el club. Dentro del modelo, cuanto antes podamos. Pero lo que queremos construir, viable, estable y duradero en el tiempo. Y que cuanto antes vaya para arriba, también lo sabemos. La prioridad es establecer el modelo que queremos instaurar y llevarlo adelante este primer año cumpliendo objetivos, sabiendo que la categoría del club no es en la que está”.

Tipo de modelo de club

"La piedra angular es La Academia, Málaga y los jugadores malagueños. También necesitaremos de fuera, seguro, pero construir un tipo de equipo en el que el primer equipo se vea reflejado el trabajo del club y de las academias de Málaga, sentimiento de pertenencia y arraigo, más allá de un equipo de fútbol. Que un niño de Málaga de 12 años piense que puede jugar en el Málaga, una vez que cumples esto, tienes futuro”.

Mayor reto de su carrera

“Sí, ya tuve un reto como director deportivo que duró 10 años, en un club que estaba en Segunda después de mucho en Primera. Lo viví con mucha intensidad porque era el primero, mi equipo, mi ciudad, por todo lo que genera. Llevo al Málaga muy responsabilizado. A este reto le doy más valor e importancia porque me lo ofrecen personas con las que no tenía tanta confianza o conocimiento. La han depositado y tengo claro que no les puedo decepcionar. En cinco años sin estar en un club, he hablado con clubes que contrataron a otros y luego cambiaron. Mi idea es estar diez años como en la Real”.

Perfil de jugador de su gusto

“Tampoco estamos aquí para criticar lo que ha hecho o podido fallar, es son valoraciones más internas que puedo hablar con Sergio. Sobre todo un equipo indefinido, pero también es que yo vengo de ver al Málaga en años anteriores. También los cambios de entrenadores afectan a la manera de jugar y a los jugadores. Le ha costado mucho decidirse este año, mucha confusión, no muy definido. Puntas son puntas, extremos extremos y defensas defensas. La última fase desde que llegó Sergio, lo ordenó, puso las cosas claras y los jugadores más definidos en su posición”.

Estilo de juego

“Es una de las cosas que hay que implantar en el club, a qué queremos jugar en el Málaga, estilo de juego para a partir de ahí ver los perfiles de los jugadores, definir eso y a partir de ahí ver qué necesitamos, qué se puede cubrir con lo de casa y qué necesitamos de fuera. Producir activos propios con ese perfil de jugadores. No quiero dar lecciones da nada. Lo hace la Real después de cinco años desde que salí yo. Salieron Carlos Martínez, Odriozola, Illarra, Markel… ¿casualidad? No lo es. Es que estás trabajando un perfil de juego y futbolista. Si no, tienes un problema. El marco teórico completo es largo, pero es una de las pautas, los planes de sucesión. En todos los puestos no siempre lo vas a poder cubrir”.

Afición

"A la afición no se le puede pedir nada y ha demostrado estos años y este en concreto que está con el equipo. Que se desplacen hasta el último momento cuando las probabilidades eran… la masa social está ahí, le vamos a trasladar que habrá cambios y formas diferentes de hacer. Necesitamos de su ayuda hasta más que antes. A ver si con nuestro modelo de juego y futbolistas, generan identidad y sentimiento. Luego hay que ganar, pero es una manera más cercana salvo que te metas en la guerra de otros, que es con dinero. Ni lo podemos hacer ni creemos en ello, queremos ir por otra vía. Agradecimiento y confianza. Hay que tener a los chavales, ponerlos, darles confianza y aguantar errores, pero hay que pedirles ganar partidos”.

Límites propios y del club

"Límites, claro, en lo económico. Tamvbién el Madrid los tendrá. Movernos en ello, lo sabemos y tenemos que convivir con ello, es la realidad, no supone problema por eso he aceptado y estoy aquí. Los límites que me pongan los rectores del club. Económicos y de valores y principios. Soy personal que representa al club y los valores, que son muy altos, deben ser acordes. En el momento que no vea que mis opiniones no se tienen en consideración, hablaré con ellos, la sensación es que no va pasar eso. Nosotros trasladamos opciones y los presidentes y directores generales deciden. Si te dicen que no a cinco cosas que planteas, mejor que te vayas”.