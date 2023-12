Loren Juarros: "Es la fórmula para sacar al Málaga de donde está"

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, acompañó a los cinco futbolistas renovados y no podía ocultar su satisfacción por el refuerzo que supone para su proyecto blanquiazul, con hechos y no solo palabras: “Presentamos el acuerdo de renovación con cinco jugadores del Málaga que van a continuar, gracias a los compañeros por acompañarles, una muestra de compromiso y cohesión de grupo. Es un día importante para el Málaga, tenemos que felicitarnos por la renovación de cinco canteranos, lo que demuestra fiabilidad y sentido pertenencia. Esto también se debe a la voluntad de los chicos, sus agentes y familia. Son presente, cada uno con sus circunstancias, participación y haciendo bien las cosas, pero sobre todo futuro, algo que tengo y tenemos claro, es la fórmula para sacar al Málaga de donde está, la base”.

Advierte Loren Juarros de que el plan está claro y que no serán las últimas renovaciones: “De fuera vendrán los jugadores que no nos dé La Academia. Otros están en camino y muestran la misma voluntad, espero que dentro de poco estén aquí también. Habéis demostrado querer ser partícipes de los sufrimientos y éxitos del Málaga, espero que a partir de aquí sean más alegrías que disgustos. Enhorabuena porque es el mejor sitio para poder crecer y llegar a ser futbolista de élite. Sois conscientes de lo que os queda y lo que tenéis que mejorar. Los técnicos estamos aquí para ayudar y sabed que os va a exigir la gente y la prensa, pero estamos todos en la misma línea y haremos todo lo posible para que esto sea solo el comienzo, que hagáis carrera toda la vida y si un día tenéis que salir, que sea bueno para el Málaga y para vosotros”.

Reivindicó el modelo y avisó de que lo impulsará sin titubeos: “Yo creo absolutamente en este modelo, estoy para eso y por eso. Desde el primer momento les trasladé a José María Muñoz y Kike Pérez cuál era mi misión y creo que por eso contactaron conmigo. Creo en el modelo, en la fórmula, en una manera de hacer y voy a llevarla hasta las últimas consecuencias. Mi experiencia es que es viable, estable y da rendimiento. Y no es por circunstancias puntuales es por convencimiento puro. Como futbolista estuve en dos clubes así, Athletic y Real, que siempre lo han mantenido y ahí siguen. Es un tema cultural, lo tengo tan interiorizado que es imposible que me separe de ello. Estamos en un sitio y en un deporte como el fútbol donde lo inmediato se come los demás y esto te da estabilidad futura”.