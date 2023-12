Mundial 2030 en La Rosaleda: Daños colaterales para el Málaga

Se espera con ganas en Málaga conseguir que La Rosaleda sea sede del Mundial de 2030. Todo hace indicar que está bien posicionada para ello. Sin embargo, conllevaría la transformación del estadio y su entorno, con un coste estimado de unos 110 millones de euros. Hay quien avisa de que lo que parece una gran noticia podría ser un caramelo envenenado.

"Pregunta para los arquitectos. Voy a ser claro. El Málaga ya vivió en 1982 la organización del Mundial y eso acabó costando la desaparición del Club Deportivo Málaga. El Banco Hipotecario fue el que financió la obra, Pérez Gascón se metió porque Málaga no podía estar sin Mundial... Después no llegó la financiación y aquello fue la pelota que derivó en el remate del Málaga cuando las administraciones públicas compraron el campo. Nueva Zelanda-Escocia y Rusia-Escocia fueron los partidos, muy trascendentes para el Mundial... Pero estuvimos en el Mundial y el Málaga desapareció. Cuando tuvimos que hace la obra de La Rosaleda me tocó estar en el Ayuntamiento de Málaga y compartir una obra con un equipo que está en Primera División, como estaba entonces, es complicadísimo. Coordinar las dos cosas, no sabes cuándo va a terminar. No sé cómo van a hacer los aumentos, arquitectos e ingenieros sabrán más. Pero será complicado y habrá que cambiar el Plan de Urbanismo. Ahora mismo no lo permitiría. Tener en 2030 por el Mundial, que igual juega aquí Arabia Saudí o Chipre o no sé quién vendrá porque seríamos subsede, creo. Nos queda un estadio de 45.000, no sé dónde van los aparcamientos. El río siempre ha sido un problema eterno. Si ahora se soluciona el río pues estupendo. Ya veremos en 2030 dónde estamos", comentó Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja en SER Deportivos.

"La Rosaleda ahora con 25.000 personas está llena. Málaga nunca ha llenado 45.000, el día del Milan no llegamos a llenar, nos faltó algo. Algún partido del Madrid... Hay una gran afición, pero doblarla es difícil. Entrar ahí a aparcar 5.000 coches es difícil. Espero que estemos en 2030 en Primera, pero el camino es con la obra, con lo cual es un problema para el club. Yo no lo veo, de verdad, siendo claro. A lo mejor es impopular. Ya lo dije en 2012 y me pusieron verde. Ahora a lo mejor me ponen, pero me da igual. No creo que el esfuerzo sea tan necesario para Málaga. Lo importante ahora es el club. Con un estadio de 45.000 habrá que gastarse dinero para que venga una UEFA o una Copa del Rey a costa del erario público y yo no lo veo necesario. Sería más coherente, si se quiere estar en el tema, hacer un gran estadio con infraestructuras en una zona digamos que adecuada. La Rosaleda no es el Bernabéu, el centro de la ciudad. Ahora mismo la veo bonita. Más que una remodelación fue una obra y por eso estuvo tardó tanto tiempo en tener la apertura. Fue complicado. No sé cómo se aumentan 20.000. Pero deportivamente será un camino difícil si se tiene que hacer en uno o dos años, si por naturaleza tiene que avanzar a Primera o Segunda, que es su sitio natural, será muy complicada. Cuando estás de obra, ¿vendes abonos o no? ¿el sistema de seguridad permite que pase la gente? ¿Que entrenen los jugadores? El Zaragoza intentó hacer lo mismo en La Romareda. Me llamaron y les dije 'hacer una Romareda nueva. Sale más barata, queda mejor y no complica al equipo'. Nada más", argumentó el exárbitro internacional, malaguista confeso.

Actualidad del Málaga

"Lo que interesa es la temporada. Está en orden. Leo a la gente que si el juego... Aquí lo que hay es que ganar partidos. Tienen el mono de trabajo y es lo que hay que hacer. No podemos buscar florituras en esta categoría. No podemos pretender que haya un juego brillante, sino efectivo. Estar ahí, ganar partidos. Sea segundo o primero y en los 10 últimos partidos vendrá el tirón de verdad. La afición está magnífica, arropa al equipo cada partido. La Copa es una anécdota. Me hubiera gustado el Madrid o el Barcelona por ser una taquilla muy importante. Habrá gente del club como Loren, como Gabilondo o Sangalli, que vienen de la Real y le alegrará. Es un equipo que juega de maravilla, que está en Champions, que normalmente nos debe eliminar pero no deja la taquilla otra. Pero la Copa es un regalo de Reyes, nada más. Lo que interesa es la tortilla y el pan, la Primera RFEF", aseguró.

"Si gana fuera y empata en casa me da igual, es importante es estar ahí. Es que no jugamos bien... 1-2 en Mérida. Si ganas aquí te ilusionas. El equipo ha perdido dos partidos, por Dios, la situación es la que es. A todo nos interesa: Medios de comunicación, ciudad... La categoría es la que es. Hay que hablar de domingo a domingo. Leo uno que estamos que nos salimos y en otro que nos salimos. Progresamos adecuadamente. Debe estar ahí y pelear el play off. Suben cuatro de 40. El Deportivo, con 20.000 personas, lleva cuatro años ahí. Logroño ni me acuerdo cuánto lleva intentando salir. Equipos históricos. El mismo Mérida, yo he arbitrado allí en Primera en la época de Pepe Fouto y está ahí. Es muy complicada la categoría. Venimos purgando los problemas desde 2012, donde se gestionó no mal, sino lo siguiente. Pero estamos donde estamos y con la afición que hay, las cosas están haciéndose prudentemente. Hay que ser resultadistas y ganar partidos, ya jugaremos bien", concluyó.