Loren Juarros y la renovación de Funes con el filial del Málaga

Avanza el Málaga hacia un modelo de club en el que La Academia debe ser el pilar fundamental. Loren Juarros ha trazado sus prioridades a nivel estructural. Está satisfecho con lo que han dado de sí los jóvenes del primer y segundo equipo. En el caso del Atlético Malagueño, acaba su contrato Juanfran Funes, el entrenador. Para el director deportivo su futuro está claro: Seguirá si así lo desea.

“De Funes tengo la mejor consideración, ha empatizado absolutamente con el club, con la idea, con el sistema de juego. Es un entrenador de club al que hay que cuidar mucho. Funes, si él quiere, las puertas del Málaga las tiene abiertas. Es un entrenador ideal para lo que quiero hacer”, sostuvo en Málaga Hoy el director deportivo, Loren Juarros.

El plan para el Atlético Malagueño

Ahondando a la cuestión del Atlético Malagueño, antes de finalizar la temporada se acometieron muchas renovaciones. “Es algo que quería implantar, dar continuidad. Ya sabemos que todos los jugadores de un equipo, más en el Malagueño, aunque pase en todas las categorías, porque ya está todo más definido no hay la certeza de que lleguen al primer equipo. Pero cuando hacen un bloque más homogéneo que funciona hay algunos de nivel máximo que entendemos que tienen posibilidades de llegar, hay otros que parece que no y terminan llegando porque tienen compromiso y muy buenos hábitos, que tienen menos condiciones pero que terminan de mejorar y aportan. Y otros que son más complementarios y tengan más complicaciones al llegar al primer equipo pero que hace que ese grupo funcione. Por mucho que tengas un equipo del filial de jóvenes puedes tener gente con un poquito más de edad y experiencia que ayuden a esos chicos. Es verdad que hemos perdido con el Almería. En la Liga competimos muy bien, allí se les ganó, aquí empatamos. En el Almería hay un jugador de 28 años, cinco jugadores de 23-24. En el filial tenemos a Santaella, Izan, Cordero y Ochoa que son juveniles hasta de primer año. Hay que poner la composición de las cosas. El equipo se tiene que apoyar también en gente más experta y subir ese bloque, a ver cuánto son capaces de crecer. Alguno que parece secundario seguro que se engancha y también deben proteger y ayudar a esta generación que viene, que es muy joven. Es la premisa”, argumentó de manera extensa Loren.

Balance de La Academia

En un año difícil y en el que también ha introducido, cree que el compromiso y la labor de los técnicos de la cantera ha sido excepcional: “Estoy contento porque siguieron los entrenadores de La Academia, se comprometieron pese al cambio de coordinación. Teníamos la duda y continuaron todos. Sí se ha cambiado el sistema de entrenamiento dentro de lo que se puede cambiar en una temporada, implantar un sistema de juego más parecido entre toda la estructura. Que los entrenadores vayan todos en esa línea. Los resultados del domingo son consecuencia del entrenamiento, lo más importante es eso. Sé que a los padres les gusta ganar copas desde benjamines o alevines, pero lo más importante es que los chavales crezcan. Estoy contento de cómo ha ido el año y se va a ir fortaleciendo en el tiempo porque no ha sido más que el inicio de muchas cosas que hay que implantar como modelo de trabajo tanto físico como técnico, táctico y psicólogo. Cosas que hay que fortalecer en la estructura e implementar la temporada que viene”.

Juarros está firmemente convencido de que el talento local es una base más que sólida para pulir: “Málaga tiene muchos buenos futbolistas, niños que juegan al fútbol, hay cierto talento, a ver si somos capaces de construir y darles eso que necesitan para llegar más arriba. Sí veo que hay posibilidades de hacer cosas, hay que cambiar la identidad con el Málaga, que los padres quieran que estén aquí sus hijos, parar esa fuga de talento que hay. Es imposible retener a todos, pero sí es posible con el máximo de niños que vean al Málaga como un fin, no como un medio. A esas edades deciden los padres muchas veces y queremos que los niños vean como meta jugar en el Málaga. Que vean eso como fin y no como medio para jugar en el Atlético, el Madrid o el Villarreal. No, yo quiero ser jugador del Málaga, es lo queremos implantar. En lo más cercano al primer equipo hay cosas bonitas, me gustan. Futbolistas que no en mucho tiempo pueden ser jugadores del Málaga”.