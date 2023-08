Loren, varias líneas maestras y un aviso muy serio

En sus alocuciones en Radio Marca Málaga y Sport Direct Radio, Loren Juarros dejó reflexiones interesantes, más allá de la actualidad y los nombres propios, para pedir paciencia para construir un proyecto serio.

"Se ha explicado cómo está el tema de Ontiveros. Están ejecutados en ejercicios anteriores y no se puede disponer de manera inmediata de ese dinero. Tenéis que explicarlo para que le gente lo entienda", pedía el director deportivo sobre esos cuatro millones de euros que no se pueden invertir en la confección de la plantilla: "Cristian y Álex Calvo no queríamos que saliesen, porque es la línea que yo quiero llevar, con jugadores de aquí. Nos ha permitido tener un ingreso, pero eso no nos permite cinco o seis fichajes más. Esa es la realidad del club, por lo que he visto y los datos, al final el hecho de haber hecho fichajes de cierto nivel no ha dado resultado económico y deportivo".

"Queremos construir algo diferente, pero no tensionar la economía del club. El siguiente paso de equivocación es la desaparición del Málaga. A veces se olvida", avisaba sin paños calientes el burgalés de nacimiento y donostiarra de adopción: "Con presupuestos altísimos no ha habido resultado y eso ha aumentado la situación crítica. Jugamos a ver si somos capaces de construir algo viable y duradero. Está el proyecto de la Ciudad Deportiva, se ha perdido tiempo y dinero, no puede ser que la Academia esté así, trabajando en las condiciones en que está trabajando. No puede tener a su cantera como está entrenando, no puede ser. El dinero debe ir ahí. Más que fichajes de renombre y mucho dinero. A los entrenadores se lo dije que claro, que si creen en ello, bien; si no, que pase el siguiente. Es lo que le he transmitido a los entrenadores. Sentido de pertenencia, equilibrio deportivo. Todo pasa por ahí".

"La fortaleza del Málaga no puede pasar con las amenazas de que otros clubes se lleven a jugadores. Va a haber cosas que pasen inevitables, pero en el tiempo hay que construir un modelo de trabajo. No es el Betis, el Cádiz o el Granada, tantos jugadores no llegan, pero hay que dar unas condiciones mínimas para fidelizar. Amenazas de fuera va a haber, porque hay mucho talento en Málaga. Es muy difícil llegar a Primera División. Es un modelo nuevo, con varias vicisitudes que nos hemos encontrado, procesos en el momento justo de llegada. Se están tomando decisiones y actuando con el compromiso de los técnicos de la Academia, todos han decidido seguir, están con la idea de tirar con todo esto para adelante", ahondaba Juarros.

"He salido poquito por Málaga, pero la gente con la que hablé piensa que el Málaga no está donde debe estar. Pero veo ilusión con lo que se está haciendo. Un Málaga diferente, con más sentido de pertenencia e identidad. Se habla de ascenso, pero el aficionado está cansado de años atrás, de cosas que no se han cumplido. Hay que tener paciencia para llevar al Málaga donde debe llegar. La gente me dice que lo que ve le gusta, que había que haberlo hecho más tiempo atrás. El Málaga tiene que pelear cada partido de esta Liga, tiene que estar exigido para ganar cada partido. Lo veo preparado, absolutamente, para competir. Le quedan dos semanas de preparación. Según la evolución del a pretemporada vamos a llegar muy preparados para competir el día 27", mandaba un mensaje optimista Loren, que insistía en que "vamos a trabajar todos, es todo el club, vamos a trabajar para que salga bien. Sé que se juega para ganar, pero importa el cómo. Equipo, equipo y equipo es el mensaje. El dato de abonados dice lo que veo en la calle. Cosas coherentes y realidades es el camino. Entre todos tenemos que ayudar. Va a haber momentos complicados y difíciles y tenéis que remar todos".