Lucas Alcaraz, el eterno retorno a La Rosaleda

El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, hizo balance este jueves de la temporada de la que ha destacado que se ha peleado “con mucho compromiso, mucha implicación y muchas ganas” antes de visitar La Rosaleda. Con un futuro personal incierto, ya que no se ha desvelado si continuará o no en el banquillo celeste, y con el primer equipo descendido a Primera RFEF, Alcaraz ha querido “agradecer” y “reconocer” el comportamiento de todas las personas que conforman la UD Ibiza en rueda de prensa previa a la última jornada de LaLiga SmartBank, que los enfrentará este sábado ante el Málaga CF, club con el que Alcaraz estuvo relacionado numerosas veces y que no llegó a dirigir pese a tener un contrato firmado porque el jeque lo paró.

“No siempre que no se consigue el objetivo es porque el comportamiento no ha sido el adecuado; no ha sido así porque la gente se ha implicado muchísimo”, ha reiterado. De la UD Ibiza, Alcaraz ha asegurado que, aunque se ha dado un “paso atrás” con el descenso, en poco tiempo, se ha puesto “en perspectiva un equipo de fútbol en una categoría profesional”.

Para el preparador, el descenso debe asumirse “como parte del camino, pero no como un trauma que deba marcar el camino”. Ante esto, el míster cree que la entidad celeste “debe seguir creciendo, desde el trabajo ya hecho, la experiencia adquirida y desde las ganas de la afición y la propiedad”.

Del encuentro de este sábado ante otro descendido como es el Málaga CF, Alcaraz señala que son partidos en los que se debe tirar de “autoexigencia” porque ya no existe el nivel de adrenalina de jornadas previas. En cuanto a bajas, se perderán el último partido en División de Plata Javi Serrano, Pape Diop y Morante.