Sergio Pellicer no asegura al 100% su continuidad

"Yo cuento con él, no tengo ninguna duda", fue la frase de Loren, nuevo director deportivo, sobre Sergio Pellicer y su idea con él para que dirija la nave desde el banquillo. Se le cuestionó varias veces y dejó caer que sí seguirá, pero no quiso confirmarlo al 100% y emplazó a una reunión con el director deportivo el lunes para terminar de cuadrar todo. Eso sí, dejo translucir cierto malestar con alguna duda sobre la "hipoteca" de su contrato, una vez firmó por año y medio y cuando llegó tras la destitución de Mel.

"El contrato es lo de menos. Yo he salido varias veces del club, dos porque no quiso renovarme el club y otra por una decisión personal. Quiero dejar claro que el club no está hipotecado con Pellicer, por el sentimiento y el vínculo que hay. Si estuviera en otro sitio hablaríamos de otra cosa. Me han transmitido muchísima confianza y el entrenador no puede ser un foco de división. Me ha traslado muchísima confianza, voy a ser un foco de unión y no de división. El contrato es lo de menos, tengo mucha fuerza, tenemos una energía a pesar de que lo hemos pasado mal. La afición tiene que expresar sentimientos. Tengo la fuerza e ilusión de continuar, pero quiero dejar claro que el contrato queda aparte. El contrato no es ninguna hipoteca, somos el cuerpo técnico más barato que ha pasado por aquí, me da pena que se diga cosas así", denotaba su disgusto con algún comentario de Pellicer: "La afición está saturada. Sabemos lo que viene, hay que pasar el trago. Hemos fallado, el entrenador no puede culpar a los demás, tiene que mirarse a sí mismo. Quiero intentar desde mi parte que haya una unión difícil. Se sale con unión desde todas las partes, hay que ser críticos constructivos, yo lo tomo y lo cojo a nivel profesional. Conmigo no va a haber problema".

"No tiene nada que ver la situación", refería Pellicer sobre las diferencias cuando en su anterior etapa se marchó: "La anterior etapa fue totalmente. Es una situación que todos tenemos que ser convincentes y valientes. Generar ilusión, pero ahora todo lo que dices se puede interpretar mal".

Acerca del balance de la temporada y la idea que esbozó Kike Pérez de que no había un proyecto deportivo, a su llegada, Pellicer decía que "Yo sólo hablo del día que llegué, Mi primera época ahí está. Desde mi llegada, en los primeros seis partidos por ciertas situaciones que asumo no haber encontrado la manera de ser mejor equipo. Desde Las Palmas sí fuimos el equipo que queríamos, pero no nos llegó", sentenció el técnico.