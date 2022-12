Lucas Alcaraz: "El resultado es bastante fiel a lo que pasó"

Lucas Alcaraz, técnico del Ibiza, rival del Málaga CF, diagnosticó el partido. "Cuando hablas tras un partido no tienes todo claro, pero las percepciones sí. Lo que yo percibí es que ha sido muy equilibrado, un poquito más para ellos en la primera y un poquito más nuestra en la segunda. Debimos ir 0-0 al descanso, pero metieron un buen centro y un buen gol y nos marcaron, nada que decir. A partir de ahí, apretamos, tuvimos actitud, llegada e intención. Conseguimos el empate y pudimos conseguir algo más. Pero respecto a lo que ha pasado el resultado es bastante fiel a lo que pasó", aseguraba el técnico granadino, que llegó a firmar en su día con el Málaga sin acabar dirigiendo al club.

"Era un partido para sacarlo, como el de Zaragoza. Nuestra ilusión era ganar y enlazar dos victorias. El fútbol de Segunda es muy igualado. Estamos contentos con la actitud y energía, no con el resultado. Pero esto se juega a 42 jornadas. No se va a solucionar a corto plazo. Pero queremos ganar todo lo posible. Faltó un poquito de precisión y acierto. Hay que estar contentos con la actitud por chavales", afirmaba Alcaraz, que admitía que "el partido termina en nuestro área, aunque el gol no está cerca. Ellos tienen sus futbolistas, sus virtudes. A nivel de balón no hemos estado finos en las recuperaciones. Los partidos de Segunda tienen fases y tienes que sufrir cuando aprieten y hacer daños cuando aprietes. Hay equipos que sí son capaces de llevar el peso más minutos, pero nosotros no, tenemos que articular medios para que no nos hagan daño".