El entrenador del Deportivo atendió a los medios de comunicación antes del partido con el Málaga. "El Málaga conserva al entrenador del año pasado tiene un tipo de juego muy marcado, va a ser el Málaga que visteis en el play off de ascenso, con otros futbolistas y otros del año pasado. No esperábamos ninguno de los dos estar donde estamos ahora y estamos ahí por algo. Hemos hecho menos méritos que los demás y tenemos que cambiar eso. Estamos ahí abajo porque no hacemos las cosas bien y nadie regala nada", adelantó el técnico.

"Van los que están disponibles, mañana descartaremos uno. Tengo una duda en una posición y esa duda en esa posición va a marcar quien vaya al banquillo y quien se caiga de la convocatoria. Si puedo tener 24 horas más para decidir por qué tengo que hacer una cosa con precipitación. Tengo una duda y esa duda va a marcar quien se caiga de la lista", explicó sobre la lista de convocados.

Piensa el entrenador deportivista que solucionarán este domingo todo lo que hicieron mal una jornada atrás en Las Palmas: "Hemos visto las cosas que hicimos muy mal. Los jugadores se convencen por la vista, no por el oído. Llegamos a este partido mucho mejor preparados, mentalmente también. Cada partido es una enseñanza, a veces dolorosa. Le he enseñado a los futbolistas dónde estaban las dolencias para que me crean. Y a partir de ahí crecer, suturar cosas que no nos gustaron. Hemos corregido todas las miserias que nos encontramos en la isla".

No tiene problemas en reconocer sus debilidades el técnico deportivista: "Tenemos un problema de mecanismos ofensivos y defensivos. El otro día no robamos un balón en entrada. Sólo por interceptación. No hicimos una entrada. Estuvimos anulados. No pudimos contragolpear nunca. Eso no puede suceder. Cuanto más agresivo seas, más rudo y más robes, más podrás pescar en el desorden del rival. Y después hay rutas para llegar a la portería rival. A veces la ruta más próxima no es la mejor, no hay que ir en línea recta".

Luis César se estrena ante su afición: "El primer partido fue decepcionante, estoy convencido de que toca ganar. El debut fue nefasto, pero cómo me sienta yo es secundario. Lo principal es darle una alegría a la afición y que vea una victoria que lleva tiempo sin ver. Nuestra mala racha se acabará mañana".