Luis Enrique: "La gente en Málaga está cachondísima"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, habló acerca del partido que España tiene que disputar este próximo domingo 12 de junio en el estadio de La Rosaleda. No se cortó el entrenador asturiano a la hora de valorar a la afición malacitana de manera positiva y con un término muy gráfico. "En Málaga están cachondísimos", afirmó tras el triunfo ante Suiza.

Aludía Luis Enrique a la velocidad con la que se agotó el papel para la cita de La Rosaleda, que fue un visto y no visto. "Los de Málaga están cachondísimos, porque han agotado las entradas en 15 minutos. Es decir, que vamos a tener un estadio a full, en plenitud. Y si han comprado las entradas en 15 minutos, algo malo no deben sentir. Tenemos muchas ganas de jugar en Málaga, de disfrutar de una ciudad maravillosa y de que todos animemos a España y que se dejen, como no tengo ninguna duda, la voz y el ánimo para que podamos ganar otro partido más", aseguró el seleccionador.

También Sarabia habló de la situación de España ante de la cita ante República Checa: "Portugal tiene una gran selección, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar el domingo en Málaga".